Bomba en Paterna: El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Angulo

El Valencia CF ha destituido a Miguel Ángel Angulo como entrenador del Valencia Mestalla tras cinco temporadas al frente del filial valencianista. Así ha anunciado el club el cese del técnico asturiano, con contrato hasta el 30 de junio de 2027, a través de este comunicado oficial:

"El Valencia CF ha decidido concluir su vinculación con Miguel Ángel Angulo que deja de ser entrenador del VCF Mestalla. El Club desea la mejor de las suertes a Miguel Ángel Angulo y quiere agradecer la labor del técnico asturiano en estas cinco temporadas en el filial valencianista, en todo el periodo previo en que ha participado en distintas funciones en la formación de los jugadores de la Academia VCF, así como en toda su carrera profesional en el Valencia CF".

El club ya tiene sustituto de la casa procedente del Juvenil A de División de Honor: "A partir de este miércoles, y en esta recta final de temporada, Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del VCF Juvenil A, se hará cargo del VCF Mestalla".

Al borde del descenso

El Valencia Mestalla empató (1-1) este domingo ante el Atlètic Lleida en partido correspondiente a la jornada 28 del Grupo III de Segunda Federación gracias a un gol de Mario Domínguez de penalti en el descuento. El equipo ocupa la posición 13º.

Un puesto de riesgo porque descienden los cinco últimos de cada grupo (del 14.º al 18.º). Además, los cuatro peores decimoterceros disputarán una eliminatoria en sede neutral de la que saldrán dos equipos que también descenderán a la Tercera RFEF. Más allá de los resultados, el despido de Angulo (renovado en 2025) sorprende porque ha sido fundamental en la formación de muchos canteranos que han ayudado al primer equipo en los últimos años.

De leyenda a formador

Angulo (Avilés, Asturias, España, 23 de junio de 1977) llegó en la 95/96 procedente del Sporting B y debutó con el primer equipo a finales de los noventa y pronto se convirtió en una pieza clave dentro de una de las etapas más exitosas del club. Su polivalencia —capaz de rendir como extremo, mediapunta o delantero— y su compromiso táctico lo hicieron indispensable en los esquemas de técnicos como Héctor Cúper o Rafa Benítez.

Como jugador, Angulo es el futbolista con más títulos en la historia del Valencia, protagonista en los grandes éxitos del club: dos títulos de Liga, dos Copas del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa, además de alcanzar dos finales consecutivas de la Champions League.

Su capacidad para aparecer en momentos decisivos, sumada a su sacrificio colectivo, lo consolidó como uno de los jugadores más valorados por la afición y sus entrenados. Sus números hablan por sí solos: 67 goles en 434 partidos oficiales, siendo el cuarto jugador con más partidos del conjunto valencianista.

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Tras colgar las botas, Angulo inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores del club, manteniéndose fiel a la filosofía de formación del Valencia. Inició su camino en los banquillos en el Infantil B de la 12/13 y con el paso de los años, fue asumiendo mayores responsabilidades hasta hacerse cargo del Valencia Mestalla. Después de cinco temporadas de formación de jóvenes jugadores, el club ha anunciado su destitución.