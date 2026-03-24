Abaten una palmera en València para rescatar a un jardinero y al bombero que intentaba socorrerlo

Un operario que trabajaba en las tareas de poda de una palmera en València y un bombero que acudió a rescatarlo después de que el primero quedara atrapado han resultado heridos en una labor de rescate que ha acabado complicándose de la peor manera.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de València, miembros del cuerpo de Bomberos de València han intervenido en un servicio de rescate después de que un operario quedara atrapado mientras realizaba trabajos de poda en una palmera de gran altura, aproximadamente el equivalente a un cuarto piso, en la calle Pérez Escrich, 11, en el distrito de Extramurs.

Mapa de la Calle Pérez Escrich, 11 de València

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del parque de Campanar, sin embargo durante las labores de rescate, llevadas a cabo por especialistas en altura, el operario ha sufrido un desvanecimiento, lo que ha obligado a tumbar la palmera para proceder a su evacuación de urgencia.

El operario de jardinería se desmayó en lo alto de la palmera / Levante-EMV

Una vez rescatado, informan estas fuentes, se le han practicado maniobras de reanimación antes de ser trasladado al Hospital La Fe.

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Sin embargo, el trabajo de salvamento del operario se ha complicado debido a la complejidad de la intervención y a la necesidad de abatir la palmera, y un bombero ha sufrido una caída y ha sido trasladado al Hospital General para una evaluación médica general debido a la caída, como marca el protocolo, aunque finalmente se ha descartado que hubiera sufrido daño alguno.