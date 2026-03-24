Los bomberos rescatan el dedo atrapado de una niña en Castellar

El día de la Cremà no todo fue controlar fuegos y apagar fallas para los bomberos de València. Esa mañana, tuvieron una intetervención de lo más inesperada en Castellar. El dedo de una menor de dos años se quedó atrapado en una silla metálica. Para librerarlo, los bomberos tuvieron que realizar un corte controlado con unos alicates de corte y una herramienta específica, y consiguieron ampliar el orificio donde la pequeña tenía atrapado el dedo y liberarlo de forma segura y sin causarle ningún daño.

Todo apunta a que la niña introdujo el dedo por uno de los huecos del entramado de la silla a modo de juego, y luego no lo logró sacar de allí.

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Fueron los bomberos del parque Sur de València los encargados de este caso. La menor fue atendida en situ por el personal sanitario de bomberos y no se requirió su traslado a un centro hospitalario al encontrarse bien y tratarse únicamente de un pequeño susto.