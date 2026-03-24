Buscamos tus fotos del mítico Bar Bolos de València: envíanos tus imágenes

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El restaurante, ubicado en la calle Padre Tomás Montañana de València, se presentó a lo largo de sus 53 años como una referencia para quienes buscaron marisco fresco, pescados y arroces
El mítico Bar Bolos de València cierra. La marisquería se había consolidado como uno de esos establecimientos que han sabido mantener una identidad propia basada en el producto, la sencillez en la cocina y la fidelidad a una clientela habitual.
El restaurante, ubicado en la calle Padre Tomás Montañana de València, se presentó a lo largo de sus 53 años como una referencia para quienes buscaron marisco fresco, pescados y arroces en un ambiente clásico y reconocible.
Las orígenes
En realidad, cerró en 2026 y ahora el bajo que albergaba uno de los grandes clásicos de la ciudad está en obras y parece que una franquicia especializada en pollo frito ocupará su lugar.
Sus orígenes se remontan a 1972, cuando abrió sus puertas de la mano de la familia Bolos. Años después, tras el cierre del negocio por parte de sus fundadores, fueron los propios trabajadores quienes asumieron la continuidad del restaurante, una circunstancia que forma parte de su relato e identidad.
Más allá de la carta, la trayectoria del restaurante lo sitúa dentro de esa hostelería valenciana de largo recorrido que combina tradición, especialización y un perfil reconocible dentro del panorama local.
Las fotos
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