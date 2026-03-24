Cierra el mítico Bar Bolos de València: "las mariscadas al alcance de todos los bolsillos"

Hay sitios en València que alcanzan tal grado de identidad propia que se convierten en puntos de referencia para orientarse en la ciudad. "Yo vivo al lado del Bar Bolos" o incluso simplemente 'del Bolos', y automáticamente el interlocutor tenía ubicada la zona de la que estamos hablando. Pues una de estos referentes ha bajado la persiana. Ha cerrado el Bar Bolos.

Después de 53 años en activo, la Marisquería Bolos (este es su nombre oficial) ha cesado su actividad. En realidad lo hizo a principios de 2026 y ahora el enorme bajo que albergaba uno de los grandes clásicos de la ciudad está en obras y parece que una franquicia especializada en pollo frito ocupará su lugar. Con la clausura de este local se cierra un episodio importante de València, más de medio siglo, y da paso a lo inevitable que todos percibimos: la uniformidad de las ciudades.

Obras de reforma en el interior del Bar Bolos / Miguel Angel Montesinos

"La infancia de todos"

Un escueto comunicado en la web de la marisquería y el cartel de una inmobiliaria son el cerrojazo a parte de la infancia de muchos vecinos valencianos. "Cualquiera ha ido a la marisquería Bolos en su niñez, porque lo que ofrecía era eso, marisco al alcance de cualquier bolsillo", explica un antiguo cliente del restaurante, "¡anda que no he ido a cenar allí de niño!", rememora.

La memoria del Bar Bolos es curiosa porque es el caso paradigmático del éxito de un relevo. Este restaurante debe su nombre al apellido de la familia que lo fundó en el año 1972. Siete años después, pese al buen funcionamiento del negocio, el propietario decidió cerrar el local. Sin embargo los trabajadores del restaurante apostaron por unirse para comprarlo y seguir adelante gestionándolo en forma de cooperativa. Lo demás es historia.

Un cartel anuncia que otro negocio ocupará el lugar del Bolos / Miguel Angel Montesinos

"Siempre estaba lleno, en comidas y cenas, las mariscadas y los arroces eran los platos estrella", cuenta un vecino del barrio, "pero en los últimos años alcanzó mucha popularidad en los almuerzos que servían". Las peregrinaciones hasta el lugar eran constantes, "recuerdo que venía gente de todos los puntos de la ciudad", evoca un antiguo vecino de la zona. Tanto es así que se vieron obligados a trasladarse a un local más grande, aunque no se furon muy lejos: pasaron de la esquina de las calles Río Escalona con Islas Canarias al actual, que hace chaflán entre Tomás de Montañana e Islas Canarias.

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'Después de 53 años en activo, Bar Bolos cierra sus puertas. Queremos dar las gracias de corazón a toda nuestra clientela por su fidelidad y cariño durante todo este tiempo. Ha sido un placer atenderos y haceros felices con nuestros productos" y así se despide uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, dejándonos un poco más huérfanos de historia y bastante más parecidos a cualquier otra ciudad del mundo.