Dan el visto bueno a la modificación del PGOU para que los garajes de los nuevos edificios de la La Torre se construyan en altura

El Ayuntamiento de València va a dar el último paso para la definitiva modificación puntual del Plan Especial del Sector La Torre, que permitirá que los edificios que se construyan en esta pedanía del sur de la ciudad cuenten con aparcamientos en altura. El objetivo es evitar el riesgo que suponen las inundaciones, a la vista de los estragos que causó la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

En este sentido, la Comisión de Urbanismo tiene previsto este miércoles dar el visto bueno a esta modificación concreta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una vez superado el proceso de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. Cabe recordar que el pasado 3 de octubre de 2025, la corporación resolvió favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica del proyecto. El Pleno será el órgano que apruebe definitivamente esta mejora urbanística en la sesión del mes de marzo, prevista para el próximo martes día 31.

“Aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª” fue la opción elegida por los servicios técnicos municipales para la construcción de plazas de parking en las nuevas edificaciones, tanto del tipo TOB (torres en bloque) como TOE (torres exentas). La otra alternativa planteada por la Asociación de Promotores de València (Aprova) y descartada por el Ayuntamiento suponía la construcción de aparcamientos “en semisótano elevado 1,5 metros sobre la rasante de la calle, formando un plinto o basamento de la edificación”.

Sin embargo esta medida, la de elevar los parkings en los nuevos edificios de la pedanía, no llegó a tiempo en las torres de viviendas de promociones privadas en Sociópolis que se retomaron después de varios meses de parón puesto que ya tenían las estructuras adecuadas para ubicar las plazas de aparcamiento en subterráneo y, que debido a la dana, se llenaron de barro puesto que se encuentran localizadas en zona inundable.

Alegaciones aceptadas

Una vez sometido el expediente a información pública, los servicios municipales han aceptado diversas de las alegaciones presentadas. El Ayuntamiento ha estimado la propuesta de ubicar la meseta de acceso al aparcamiento en altura en las áreas privadas de uso público, “siempre que queden dentro de la proyección de la huella utilizada por el aparcamiento en altura”. De igual manera, ante la sugerencia formulada de incrementar en una planta la solución de aparcamiento en altura, la corporación ha tomado en consideración la alegación, “exclusivamente para el caso en el que se hiciera necesaria esta tercera planta para el cumplimiento del estándar de las actuales normas urbanísticas del PGOU de la ciudad de València”.

El Servicio de Planeamiento ya consideró “de interés” la propuesta de modificación del plan urbanístico de La Torre presentada el pasado 28 de marzo de 2025 por APROVA, y destacó que al tratarse de un sector donde aún quedan por edificar un buen número de edificios, la propuesta presentada vendrá a evitar “las graves consecuencias que pudiera producir un nuevo episodio meteorológico de estas características”.

Alternativa escogida

El Ayuntamiento entiende que esta solución de aparcamiento en altura se realizará sobre el espacio libre privado de parcela y, por tanto, “el mantenimiento corresponderá a las comunidades de propietarios”. La alternativa escogida —aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª— constituye una verdadera modificación sobre la regulación actual, ya que al posibilitar la realización de hasta dos plantas de aparcamiento sobre la planta baja implica un incremento de dos alturas en la altura máxima establecida hasta la fecha, al pasar de planta baja (PB) más 20 alturas a PB más 22 alturas.

Los informes técnicos municipales consideran que “se trataría de seguir la línea iniciada por el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana) y proponer alternativas que complementen la regulación actual establecida en el Plan Especial del Sector La Torre para paliar los daños derivados de las inundaciones en los edificios y, más concretamente, en las plantas de aparcamientos y garantizar la seguridad de la población residente”.

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El informe de evaluación ambiental concluía igualmente que esta modificación puntual del plan urbanístico de La Torre “no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente”, ya que “no supondrá un aumento de emisiones ni empeoramiento de niveles de contaminación atmosférica, ni agravamiento de posibles riesgos naturales o mayor riesgo de generación de residuos”.