La Federación de Hostelería se suma a la denuncia de descontrol de puestos ambulantes, botellón y falta de limpieza en Fallas

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) ha elaborado un informe tras la celebración de las Fallas 2026 en el que se han recopilado incidencias detectadas en la instalación y funcionamiento de puestos de comida, bebida y masas fritas, tras una visita realizada en diferentes puntos de la ciudad como el centro o Ruzafa. De ello se deducen numerosos problemas que a juicio de los hosteleros deberían corregirse de cara al año que viene, como por ejemplo el número de puestos de venta ambulante, el botellón, la falta de limpieza, etc.

Estos son los principales problemas detectados:

Incumplimientos sanitarios y falta de control

Entre las principales conclusiones, Hostelería Valencia advierte de deficiencias en el control higiénico-sanitario, especialmente en los puestos de buñuelos y masas fritas. Se han detectado también irregularidades en la conservación de alimentos, con productos expuestos sin protección o sin mantener la cadena de frío, lo que podría suponer un riesgo para la salud pública.

Exceso de puestos y problemas de ubicación

El informe señala un incremento significativo del número de puestos en los últimos años, así como su tamaño y ubicación, especialmente en zonas sensibles como el centro histórico.

En algunos casos, estos puestos se sitúan frente a locales de hostelería, dificultando su visibilidad y actividad, e incluso junto a monumentos protegidos como el entorno del Mercado Central o la Lonja, incumpliendo las limitaciones establecidas para preservar el patrimonio.

Además, se ha observado incumplimientos en el formato de los puestos que deberían ser gastronetas y en su lugar se han visto otro tipo de formatos, principalmente contenedores, prohibidos por el Bando de Fallas.

Impacto negativo en la hostelería

Uno de los aspectos más preocupantes es el perjuicio directo a los establecimientos hosteleros. En zonas como Russafa, algunos negocios han optado por cerrar durante los días grandes de Fallas debido a la pérdida de visibilidad, molestias por humos y olores, y la ocupación del espacio público por puestos colindantes.

También se han producido situaciones conflictivas con clientes que confundían las terrazas de los locales con espacios vinculados a los puestos ambulantes, así como el uso indebido de los baños por parte de no clientes.

Venta de alcohol y botellón

Hostelería Valencia alerta del aumento de puntos de venta de alcohol y del consumo en vía pública fuera de los espacios autorizados. En algunos casos, se detectaron barras que no cumplían con las condiciones del Bando de Fallas o la ubicación de puestos de venta de alcohol en zona de ocio, suponiendo una competencia desleal para los locales con licencia de pub.

Problemas de limpieza y servicios insuficientes

El informe también pone el foco en la falta de limpieza en la vía pública, especialmente en los días de mayor afluencia, así como en la escasez de papeleras, contenedores y urinarios públicos.

Balance de la actividad hostelera

Desde Hostelería Valencia se ha realizado un sondeo entre establecimientos asociados en el que se ha visualizado que la buena climatología ha favorecido el consumo, especialmente en el fin de semana previo al inicio de las Fallas, así como los días 18 y 19. La procedencia mayoritaria de clientes ha sido de otros puntos de España, pero principalmente público local y para la mayoría de los encuestados, el hecho de que San José no haya sido puente ha mermado la actividad.

Medidas para mejorar

Hostelería Valencia va a solicitar una reunión con el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia para trasladarle todas las incidencias detectadas, y las propuestas de mejora que se trasladarán través de la mesa de diálogo de Fallas, donde es fundamental que se tome en consideración el llamamiento tanto de los comerciantes, vecinos como del sector de la hostelería sobre las incidencias que se han visto este año.

Las principales demandas para mejorar de cara a las Fallas de 2027 serían reorganizar el número de puestos autorizados y que cumplan con los formatos indicados en el Bando de Fallas. Asimismo, no autorizar la instalación de los puestos frente a locales de hostelería y en entornos protegidos y monumentos; impulsar una oferta gastronómica de mayor calidad, basada en productos locales; incrementar la presencia policial para controlar la venta ilegal y el consumo de alcohol en la vía pública y mejorar los servicios de limpieza y dotaciones públicas.

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"Hay que reflexionar sobre el modelo de fiesta y el impacto en la proyección internacional de Valencia, recordando que las Fallas están reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO", dice. En este sentido, "hay que apostar por una celebración que combine tradición, calidad y respeto al entorno urbano, reforzando su atractivo como destino turístico de primer nivel. Desde el sector de la hostelería, trasladamos nuestra colaboración para plantear mejoras que sean efectivas y que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las fiestas".