El PSPV asegura que la nueva normativa de apartamentos turísticos de València permitirá abrir otros 5.400 más

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que la nueva normativa que pretende aprobar el gobierno de María José Catalá no solo no impedirá la apertura de nuevos apartamentos turísticos en la ciudad como está proclamando el Partido Popular, sino que autorizará que se abran 5.400 nuevos pisos turísticos repartidos por todos los barrios sin cerrar ninguno de los más de 10.000 que ya saturan la ciudad.

Esa normativa establece que el número máximo de pisos turísticos no puede superar el 2% de las viviendas de cada barrio o el 10% del distrito, obligando además a ser viviendas en bajos y primeros pisos con acceso directo desde la calle y con permiso de la mayoría de los propietarios de las fincas.

“Catalá ha rechazado la alegación que presentamos como grupo socialista en la que reclamábamos la prohibición total de los apartamentos turísticos como están haciendo otras ciudades españolas para atajar este enorme problema, pero, en lugar de eso, lo que ha hecho su gobierno es aprobar una normativa que va a permitir la apertura de 5.400 apartamentos turísticos más con licencia, es decir, legalizados, distribuidos por los barrios”, ha reprochado Sanjuan tras analizar la normativa que el gobierno de PP y Vox llevará al próximo pleno para su aprobación.

"Catalá no solo permite miles de apartamentos más sino que, además, ni tan siquiera plantea el cierre de los barrios que el propio Ayuntamiento considera que ya están saturados como los de Ciutat Vella o del Marítim"

Sanjuan ha indicado que la supuesta restricción de Catalá no solo permite miles de apartamentos más sino que, además, ni tan siquiera plantea el cierre de los barrios que el propio Ayuntamiento considera que ya están saturados como los de Ciutat Vella o del Marítim. “En aquellos barrios donde ya hay más apartamentos turísticos de ese 2% que en teoría prevé la norma, no se prevé cerrar un solo apartamento turístico, aunque el porcentaje de apartamentos turísticos sobre población, por ejemplo, en el barrio de San Francesc sea del 62,81%, una cifra que están muy muy por encima de ese porcentaje que se estaba eh fijando por parte de la normativa”.

Barrios no saturados

Mientras tanto, ha continuado, en otros barrios que no se han considerado saturados por la normativa de Catalá, se propone que se puedan abrir, por ejemplo, 201 nuevos apartamentos en Patraix, 213 en Nou Moles o 340 en Benicalap. “La norma del PP lo que hace es no cerrar apartamentos en zonas saturadas y los 5.400 nuevos previstos se destinarán de manera preferente a los barrios de familias trabajadores, donde los vecinos ya no pueden pagar el precio del alquiler ni comprarse una vivienda”, ha incidido.

El responsable socialista ha hecho también hincapié en la situación que se da en el barrio de Russafa, donde el gobierno de Catalá quiere dar licencia a otros 230 apartamentos a pesar de la saturación evidente que están denunciando los vecinos. “La magnitud del disparate que se pretende aprobar se concibe muy bien cuando vamos a barrios tremendamente saturados de población visitante como es Ruzafa. Según la normativa de Catalá, en el barrio caben otros 230 apartamentos turísticos más. Y este dato lo conocemos cuando esta misma semana tenemos la noticia de que hay colectivos vecinales que van a generar una cadena humana alrededor de un edificio donde quieren abrirse en torno a 30 apartamentos turísticos en un patio de manzana. No solamente es que no se está haciendo nada para revertir una situación que ya es insoportable, sino que la nueva situación que está planteando el Gobierno de María José Catalá es que sea 5.400 apartamentos turísticos más insoportables”, ha dicho.

El responsable socialista ha afeado al gobierno del PP que esté alardeando de cerrar apartamentos cuando la ciudad cada día está más saturada desde que Catalá llegó al Ayuntamiento. “No se puede presumir de estar cerrando apartamentos turísticos si el resultado total es que hay casi 2.000 apartamentos turísticos más que cuando ella llegó a la Alcaldía, pero, sobre todo, creo que lo que no se puede decir es que va a ser casi imposible abrir un apartamento turístico más en la ciudad de Valencia, si lo que se propone y se pone en una norma es que caben 5.400 apartamentos legales más en esta ciudad de los que tenemos ahora”, ha finalizado.

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Respuesta oficial

Frente a esta posición, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha recordado que durante los 8 años de gobierno de la izquierda no ha habido "ni normativa, ni freno" a los apartamentos turísticos y, por el contrario, "permitieron que los bajos pudieran convertirse en apartamentos y además solo construyeron 14 viviendas de protección pública". "Como para sacar pecho de gestión. Hoy tenemos la normativa más restrictivca de España en fase de aprobación", asegura.