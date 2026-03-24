Sema Santa | València remonta definitivamente como destino turístico tras la dana con los monumentos clásicos como atractivo

La ciudad de València sigue teniendo mucho sexappeal . Quienes viven en ella quizás no son muy conscientes de este poder de seducción por aquello de tenerla muy vista -y de conocer sus defectos- pero sigue atrayendo a los turistas. Y mucho.

Así se desprende del último barómetro turístico de la Semana Santa presentado por Guruwalk, una plataforma de free tours valenciana, que analiza los destinos y comportamientos de los turistas españoles. Según los datos estudiados por la compañía, València se sitúa de nuevo en el 'Top Ten' de ciudades escogidas para pasar los próximas vacaciones de Pascua y no hay que restarle ningún mérito ya que este retorno a los primeros puestos de la clasificación se producen después del desplome que sufrió el sector turístico tras la dana.

Después de la riada del 29 de octubre, la reserva de actividades turísticas y visitas guiadas cayó en un 53 % en los cinco meses siguientes. Pese a que la ciudad no fue la zona más afectada, excepto en las pedanías del sur, los viajeros anularon sus reservas o directamente descartaron el Cap-i-Casal como destino vacacional. No ayudó tampoco, en lo que se refiere a visitantes internacionales, que algunas embajadas, como las de Alemania y Reino Unido, recomendasen a través de sus páginas web que no se visitase València. El impacto turístico y económico fue brutal, pero en un año se ha logrado remontar.

Cuáles son las ciudades más demandadas

Para estas vacaciones de Semana Santa los españoles prefieren quedarse 'en casa' y desplazarse a ciudades del país para bien vivir en primera persona las celebraciones religiosas o bien desconectar y disfrutar de la oferta cultural. Pero el ranking de los diez destinos más solicitados guarda algunas sorpresas.

La ciudad más demandada para pasar unos días en abril es Toledo. No es casualidad ya que cuenta con una Semana Santa que está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, aunque sí resulta llamativo que esté por delante de Madrid, que ocupa el segundo puesto, y de la todopoderosa Semana Santa sevillana que ocupa el puesto número 8 en la clasificación.

En el tercer lugar de las ciudades con más reservas de visitas turísticas se encuentra Granada, seguida de Bilbao en cuarto lugar; en el quinto se sitúa Barcelona, el sexto puesto es para Teruel, el séptimo es de Córdoba, el octavo la ya comentada Sevilla y cierran el listado Cáceres y València.

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Qué es lo que más gusta de València

El jardín del Turia es uno de los puntos que más interés despiertan entre los turistas / Loyola Pérez de Villegas

Pero ¿qué es lo que más gusta de València a quienes la visitan? Según la compañía, los clásicos conjuntos histórico-artísticos de la ciudad siguen siendo lo que más atrae de València. Los turistas españoles quieren conocer lugares como la plaza del Ayuntamiento, el Mercado Central, La Lonja, la plaza de la Virgen y la plaza de la Reina, pero también existe una gran curiosidad por la Ciutat de les Arts i les Ciències, y las explicaciones sobre la arquitectura de Santiago Calatrava, y el cauce del río Turia sobre todo a lo que se refiere a la historia del monumental parque que vertebra la ciudad.