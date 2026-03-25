Catalá critica que el ministro Puente "no esté" ante el colapso de tráfico en València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "no esté" en asuntos como el colapso de tráfico que ha sufrido la ciudad este miércoles a primera hora por el retraso de unas obras de su departamento en la Pista de Silla.

A preguntas de los periodistas sobre esta situación, ha explicado que se ha provocado por una obra del Ministerio que tenía que haber terminado a las 6 de la mañana, según la previsión notificada a la Dirección General de Tráfico (DGT), pero no lo ha hecho.

"Desconozco las causas pero eso ha generado un colapso total", ha resaltado la alcaldesa, quien ha dicho que imagina que "habrá la correspondiente sanción por incumplimiento del horario".

Ha detallado que la Policía Local "ha hecho el operativo que se suele hacer cuando hay algún accidente o cuando hay alguna cuestión no prevista vinculada con el tráfico en la ciudad".

"Yo he entrado en el Twitter del ministro y digo, seguro que tuitea y da explicaciones, pero está en otras cosas. Suele ser habitual en el ministro que no esté en estas cosas y me gustaría que estuviera porque a todos nos iría muchísimo mejor", ha concluido.

Atasco a primera hora

Unas obras en la V-31, más conocida popularmente como Pista de Silla, cuya finalización se ha retrasado (estaba prevista a las 6.00 horas) por un problema inesperado con la maquinaria han provocado esta mañana de miércoles, 25 de marzo, un auténtico colapso de circulación en el área metropolitana de València.

De hecho, las retenciones han sido kilométricas e incluso se ha llegado a cortar la V-31 en ambos sentidos, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

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A las 9.35 horas, la Pista de Silla en ambos sentidos ha quedado completamente abierta, aunque las retenciones persistían debido a la grandísima cantidad de vehículos que habían quedado atrapados en el atasco. A pesar de la apertura de la vía, pasadas las diez de la mañana el atasco aún sumaba casi 20 kilómetros, según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.