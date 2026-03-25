Compromís y PSPV llevan al pleno una moción conjunta para reprobar a Olano

Compromís per València y el PSPV-PSOE han registrado de forma coordinada dos mociones que se debatirán el próximo martes en el Pleno de marzo con un objetivo común: defender al vecindario y poner límites a las políticas del gobierno de PP y Vox que están expulsando a los vecinos y vecinas de la ciudad. Por un lado, ambas formaciones impulsarán la reprobación del concejal José Marí Olano por sus declaraciones contra el movimiento vecinal, en las que cuestionaba su representatividad y su papel en la toma de decisiones municipales. Por otro lado, plantean frenar la implantación de una colmena de apartamentos turísticos en Russafa, un proyecto que ha generado una fuerte oposición vecinal.

Ambas iniciativas forman parte de una acción coordinada de la oposición ante lo que consideran una deriva del gobierno municipal “de espaldas a los barrios y a la participación ciudadana”. En este sentido, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y el portavoz socialista, Borja Sanjuan, han remarcado que estas mociones “responden a una misma idea: València no puede tener un concejal que desprecia el movimiento vecinal ni un gobierno que expulsa a la gente de sus barrios”. “València no se entiende sin su tejido vecinal. Reprobar las declaraciones del concejal Olano es defender una forma de gobernar basada en el respeto, el diálogo y la participación real de la ciudadanía”, han señalado.

En cuanto a la situación de Russafa, ambas formaciones han advertido de que el proyecto de una colmena de apartamentos turísticos es “un ejemplo claro del modelo que está impulsando el gobierno de Catalá: más presión turística y menos ciudad para el vecindario”. “Hay alternativas y hay herramientas para frenar estos proyectos, pero el problema es que no hay voluntad política. El gobierno ha decidido mirar hacia otro lado mientras los barrios se tensionan y el vecindario es expulsado”, han denunciado.

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Compromís y PSPV han subrayado que la presentación conjunta de estas mociones evidencia la necesidad de “defender desde la oposición los intereses de la ciudad ante un gobierno que no escucha”. “Cuando el gobierno falla, la oposición tiene que estar a la altura y ambos partidos hemos demostrado una vez más que tenemos una alternativa que defiende los barrios, la convivencia y un modelo de ciudad más justo”, concluyen.