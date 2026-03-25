La Policía Local de València contará con kits para rescates acuáticos e intervenciones en inundaciones
El Ayuntamiento de València ha equipado a la Policía Local con 36 equipos tácticos de rescate para emergencias, incluyendo chalecos salvavidas, linternas frontales y cuerdas de lanzamiento
El Ayuntamiento de València ha dotado a la Policía Local de un total de 36 equipos tácticos de rescate destinados a reforzar la capacidad operativa ante situaciones de emergencia derivadas de inundaciones, episodios de dana, salvamentos en la zona costera u otras intervenciones que requieran una actuación inmediata. Además, agentes de las diferentes unidades policiales han recibido una formación específica para aprender a utilizar el material para mejorar la respuesta de los policías ante este tipo de emergencias.
Estos kits especializados han sido suministrados con sus correspondientes bolsas de transporte y almacenamiento estancas, permiten su conservación en condiciones óptimas dentro de los vehículos policiales y garantizan una rápida disponibilidad cuando sea necesario.
Con esta incorporación, la Policía Local de València podrá atender de manera más eficaz y segura posibles situaciones de emergencia, lo que facilita el acceso a zonas afectadas y el rescate de personas en peligro. Se trata de un material eminentemente práctico y funcional, diseñado para dotar a las unidades operativas de los medios básicos imprescindibles para desarrollar este tipo de actuaciones con las máximas garantías.
Los equipos se distribuirán entre las distintas comisarías de proximidad y unidades operativas de la Policía Local con el fin de asegurar su uso eficiente y una respuesta ágil ante cualquier emergencia climática.
Descripción de los equipos tácticos de rescate
Cada uno de los 36 kits está compuesto por el siguiente material especializado:
- Bolsa de transporte estanca de 100 litros, diseñada para almacenar y transportar el material de rescate de forma segura, con sistema manual de evacuación de agua para elementos mojados.
- Chaleco salvavidas de alta flotabilidad (mínimo 150N), con cuello, cierre de cremallera, cinchas con hebilla y sistema de señalización mediante luz, silbato y elementos reflectantes. Certificación EN ISO 12402-3.
- Bolsa de rescate de lanzamiento con cuerda flotante, de al menos 20 metros, resistente al agua, de alta visibilidad y durabilidad, con bajo nivel de absorción y gran resistencia a la abrasión. Certificaciones EN 1891 o EN ISO 1342.
- Linterna frontal de 2400 lúmenes, resistente al agua (IP68), que permite mantener las manos libres y mejorar la visibilidad en condiciones adversas.
- Dispositivo de flotación tipo tubo de rescate acuático, con anillas y mosquetón de acero inoxidable marino para una mayor seguridad.
Distribución de los kits
Los 36 equipos se han asignado de la siguiente manera:
- USAP: 12 kits
- 1ª Comisaría de Proximidad: 1 kit
- 2ª Comisaría de Proximidad: 8 kits
- 3ª Comisaría de Proximidad: 4 kits
- 4ª Comisaría de Proximidad: 1 kit
- 5ª Comisaría de Proximidad: 1 kit
- 6ª Comisaría de Proximidad: 1 kit
- 7ª Comisaría de Proximidad: 4 kits
- UCM: 4 kits, que quedarán a disposición del mando de guardia, del Departamento de Seguridad Vial o de cualquier otra unidad que los requiera con carácter urgente.
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