La Policía Local de València contará con kits para rescates acuáticos e intervenciones en inundaciones

El Ayuntamiento de València ha dotado a la Policía Local de un total de 36 equipos tácticos de rescate destinados a reforzar la capacidad operativa ante situaciones de emergencia derivadas de inundaciones, episodios de dana, salvamentos en la zona costera u otras intervenciones que requieran una actuación inmediata. Además, agentes de las diferentes unidades policiales han recibido una formación específica para aprender a utilizar el material para mejorar la respuesta de los policías ante este tipo de emergencias.

Estos kits especializados han sido suministrados con sus correspondientes bolsas de transporte y almacenamiento estancas, permiten su conservación en condiciones óptimas dentro de los vehículos policiales y garantizan una rápida disponibilidad cuando sea necesario.

Con esta incorporación, la Policía Local de València podrá atender de manera más eficaz y segura posibles situaciones de emergencia, lo que facilita el acceso a zonas afectadas y el rescate de personas en peligro. Se trata de un material eminentemente práctico y funcional, diseñado para dotar a las unidades operativas de los medios básicos imprescindibles para desarrollar este tipo de actuaciones con las máximas garantías.

Los equipos se distribuirán entre las distintas comisarías de proximidad y unidades operativas de la Policía Local con el fin de asegurar su uso eficiente y una respuesta ágil ante cualquier emergencia climática.

Equipo táctico de rescate al completo que ha recibido la Policía Local de València / Ayto València

Descripción de los equipos tácticos de rescate

Cada uno de los 36 kits está compuesto por el siguiente material especializado:

Bolsa de transporte estanca de 100 litros, diseñada para almacenar y transportar el material de rescate de forma segura, con sistema manual de evacuación de agua para elementos mojados.

Chaleco salvavidas de alta flotabilidad (mínimo 150N), con cuello, cierre de cremallera, cinchas con hebilla y sistema de señalización mediante luz, silbato y elementos reflectantes. Certificación EN ISO 12402-3.

Bolsa de rescate de lanzamiento con cuerda flotant e, de al menos 20 metros, resistente al agua, de alta visibilidad y durabilidad, con bajo nivel de absorción y gran resistencia a la abrasión. Certificaciones EN 1891 o EN ISO 1342.

e, de al menos 20 metros, resistente al agua, de alta visibilidad y durabilidad, con bajo nivel de absorción y gran resistencia a la abrasión. Certificaciones EN 1891 o EN ISO 1342. Linterna frontal de 2400 lúmenes, resistente al agua (IP68), que permite mantener las manos libres y mejorar la visibilidad en condiciones adversas.

Dispositivo de flotación tipo tubo de rescate acuático, con anillas y mosquetón de acero inoxidable marino para una mayor seguridad.

Distribución de los kits

Los 36 equipos se han asignado de la siguiente manera:

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