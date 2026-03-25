Los puentes del Jardín del Turia eliminan suciedad acumulada durante siglos

Los puentes históricos del cauce del Turia están siendo sometidos a la mayor operación de limpieza que jamás han tenido a lo largo de los más de cuatro siglos que atesoran. A lo largo de las próximas semanas, los ojos de los pasos del antiguo río irán variando su aspecto a ojos vista, pero con moderación: "sin que se conviertan en castillos de Disney" aseguran los expertos que están ocupados en someter a los sillares a un bombardeo de producto que se encarga de retirar todas las impurezas acumuladas a lo largo de los años.

Las obras se realizan ojo por ojo en el puente de San José / Moisés Domínguez

Los resultados saltan a la vista cuando se ve la diferencia entre uno ya restaurado y otro pendiente. Lo que más se nota es la alfombra negra acumulada a lo largo de las décadas. Son hidrocarburos que, desde los tubos de escape y tras transitar por el aire, acaban adhiriéndose a la piedra, como también lo hacen a cualquier pulmón.

Marcas de cantero en los sillares / Moisés Domínguez

Sillares de Godella

Las labores suponen un lavado de cara más que considerable. Ha incluido la retirada de la vegetación. Resulta curioso cómo los responsables del trabajo conocen al dedillo tanto la composición lítica de los sillares -diferentes según forman parte del arco o de la base-, que proceden de canteras de Godella o que, agudizando la vista mínimamente, se descubren las marcas de cantero, capaces de sobrevivir al paso de los siglos para reivindicar que unas determinadas manos fueron las responsables de los bloques de piedra. Lo mismo que el "pegamento" que une los sillares de forma sólida, sin importar el paso del tiempo o las riadas. "Era cal, cuya dureza mejora con los años", pasando unos test de estrés que el cemento deberá demostrar a lo largo de los siglos.

Poderoso contraste entre el antes y el después / Moisés Domínguez

"Una gran inversión"

María José Catalá ha hecho una visita in situ a los trabajos. "En 2025 sacamos un contrato que no se había hecho nunca para posibilitar el mantenimiento y limpieza de muchos elementos que son patrimonio histórico de la ciudad. Hay más grandes y más pequeños y se ha hecho una inversión que multiplica por doce la inversión del anterior equipo de gobierno. Esto es cuidar la ciudad". La cabeza del león son los puentes históricos "que se les está aplicando polvo de vidrio. Parece que no se habían limpiado en décadas, muchas décadas. Y hacerlo es importante".

Después irán los de Serranos, Trinidad, Real y Mar "que notarán una mejora más que importante". ¿Cómo puede ser que hayan pasado las generaciones y el mantenimiento haya sido el mínimo? "La verdad es que no tengo la respuesta. Algunos de ellos tuvieron intervenciones con motivo de la Copa América, pero es verdad que la limpieza, la retirada de arbustos, la aplicación de tratamiento para que no vuelva, la hemos hecho porque había una necesidad".

Catalá y el concejal José Luis Moreno visitaron las obras / Moisés Domínguez

La visita se llevó a cabo en el Puente de San José, el primero en el que ha empezado la campaña. Un vial que conecta la plaza del Portal Nou y Doctor Olóriz. Allí estaba el, como su nombre indica, Portal Nou, uno de los que cayó víctima de la piqueta cuando se derribaron las murallas, y del que se conservan algunas fotografías.

Noticias relacionadas

Peatonalización "verdadera" pendiente

El puente quedó como conexión entre las dos márgenes del río, algo que, tras construirse el Pont de les Arts, era prescindible. Lo que pasa es que la peatonalización como tal sigue pendiente. Ahora mismo, los transeúntes pasean entre el asfalto, donde aún se ven las marcas viarias. La peatonalización consistió en instalar dos maceteros, uno a cada extremo. "Soluciones Grezzi" dijo Catalá al respecto. "En el anterior mandato -cuando el PP estaba en la oposición- se aprobó una moción en la que pedíamos un proyecto de peatonalización seria de este puente, más allá de poner dos maceteros. Se aprobó pero nunca el gobierno anterior solicitó el informe, el proyecto... nosotros estamos en esto y una vez hablado con los técnicos, porque este puente se amplió, primero hay que adecentar los huecos que generaron en la parte inferior y después procederemos a la peatonalización sin chapuzas".

El Puente de San José en superficie / Moisés Domínguez