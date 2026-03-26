El barrio el Botànic vive una explosión turística: 100 apartamentos, cuatro bloques de pisos turísticos y dos hoteles

El Botànic se está convirtiendo en otro hotel a cielo abierto. Las limitaciones en zonas como Ciutat Vella o el Cabanyal obligan a conquistar nuevos territorios y el negocio turístico ha encontrado en este pequeño barrio de Extramurs un sitio ideal donde seguir creciendo, bien con el cambio de uso de locales comerciales y edificios completos que antaño fueron residencial o bien con el derribo de edificios que más tarde serán hoteles o bloques de apartamentos turísticos. En septiembre de 2024, la alcaldesa María José Catalá dijo: "Queremos que el Botànic sea la nueva Russafa". Y algo así está ocurriendo, no tanto por la concentración de bares y restaurantes como por la turistificación del vecindario.

A ningún residente se le escapa que en el último año han brotado como setas un buen número de bajos turísticos en sus calles. Por ejemplo, según consta en el registro actualizado de la Generalitat, en calle Turia hay 33 alojamientos con licencia, en Borrull constan 18, en la calle Doctor Peset Cervera aparecen otros 18, en Doctor Monserrat salen 16, en Lepanto figuran 7 y en la calle que recibe el nombre del barrio se han abierto hasta 9 pisos turísticos. Es decir, la Conselleria de Turismo ha registrado en siete calles no demasiado largas unos 100 pisos turísticos legales.

Nueva promoción de apartamentos en el Botànic / Germán Caballero

Podría parecer una dotación suficiente en un barrio que no supera los 7.000 habitantes, más aún en un contexto de cierto rechazo social y contención política, con el gobierno municipal articulando la que se ha designado como la "ordenanza más restrictiva de España contra los apartamentos turísticos". Ayer mismo la Comisión de Urbanismo dio luz verde al texto definitivo, que pondrá fin a la moratoria de los últimos dos años para la concesión de licencias turísticas. La nueva norma establece tres niveles de protección, que actúan como candados administrativos acumulativos.

El primero de los candados administrativos limita el total de plazas turísticas de cualquier tipo al 8 % de la población empadronada en cada barrio y distrito. El segundo topa en un máximo del 2 % las viviendas de cada barrio y distrito que pueden destinarse a uso turístico. El tercero protege el comercio local al garantizar que nunca más de un 15 % de los locales en planta baja de cada manzana pueda usarse con fines turísticos. Superado cualquiera de esos umbrales, los nuevos usos turísticos quedan automáticamente bloqueados.

La nueva normativa dará además un plazo de un año a las viviendas turísticas sin título habilitante para reconvertirse a residencial. Pero deja fuera aquellos negocios que ya han tramitado sus licencias, y en el barrio del centenar de apartamentos turísticos se están desarrollando en paralelo otros proyectos que tal vez contribuyan a tensionar la zona –las viviendas de obra nueva ya se venden por encima de los 400.000 euros–.

Apartamentos turísticos donde había un bajo comercial / Germán Caballero

Buena parte de estos proyectos están creciendo en torno al mercado de Rojas Clemente. El primero en abrir camino ha sido el easyHotel con 95 habitaciones y 190 plazas. Este establecimiento de dos estrellas, ubicado frente al mercado, ya recibe visitas para habitaciones que se ofertan por un precio normalmente superior a los 80 euros por noche.

Nuevos bloques

Pared con pared continúan las obras de un edificio que acaba de cambiar su uso. En agosto de 2021 recibió licencia para uso residencial plurifamiliar, sin embargo, en marzo de 2023, con el cambio de propiedad, la nueva titular solicitó una modificación a uso terciario hotelero y en febrero de 2026 el ayuntamiento firmó el expediente concediendo dicha modificación para el edificio en construcción en el número 1 de la calle Botánico. El nuevo edificio tendrá cinco plantas y un sótano, albergando 31 estudios y 8 habitaciones con una capacidad total para 78 plazas, así como un gimnasio y un área arqueológica que respetará el refugio subterráneo hallado en la parcela.

En la misma calle Botánico, pero en el número 6, acaba de derribarse un edificio en ruinas para promover otro bloque turístico de nueve pisos. En la fronteriza calle Guillem de Castro, en la acera que linda con el barrio, el Grupo Collado ha colocado un cartel anunciador de una nueva promoción con seis apartamentos turísticos. Y en el número 8 de la calle Lepanto se le acaba de dar vía libre a la sociedad Inmormon Valencia 2018 para que cambie el uso de un elegante edificio que pasará a terciario hotelero con siete apartamentos y 18 plazas en total.

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Nueva promoción de apartamentos / Levante-EMV

Finalmente, el ayuntamiento ha concedido licencia a un proyecto largamente postergado, otro nuevo hotel en el barrio con cambio de uso incluido: los bloques 49 y 51 de la calle Turia pasarán a ser un hotel boutique de dos estrellas, con 82 habitaciones y 168 plazas de alojamiento repartidas en cinco plantas.