Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: "Vamos a priorizar el descanso de los vecinos"

La celebración este año de cuatro de los principales festivales de música que se celebran en València -el Festival de les Arts, el BigSound, el Love the 90’s y el I Love Reggaeton-, además del concierto de Jean-Michel Jarre pende de un hilo después de que un juzgado haya instado al ayuntamiento a “adoptar las medidas necesarias” por las molestias que estos eventos provocan a un grupo de vecinos de la Ciutat de les Arts.

Tal como contó ayer Levante-EMV, entre las medidas que ha de plantearse el ayuntamiento se incluye la posible “revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades” como los festivales y conciertos que se celebran en este espacio, además de la actividad de la discoteca Mya. El consistorio tendrá que indemnizar también con 3.000 euros a cada uno de los 46 residentes que demandaron a la administración.

Preguntada por la sentencia del juzgado número 8 de lo contencioso-administrativo, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que los servicios jurídicos aún no han tomado una decisión sobre una posible recurso, pero la primera edil sí ha querido fijar la postura de su gobierno en lo relativo a las competencias municipales: “El Ayuntamiento de Valencia tiene que velar tiene que velar por el derecho al descanso de los vecinos y vecinas y lo vamos a hacer”, ha introducido Catalá.

La alcaldesa ha insistido en que no dejará pasar la situación ante una sentencia que es “clara” y ha insistido en “priorizar” el descanso de los vecinos en el marco de sus competencias en materia de contaminación acústica. “Hay una ponderación de derechos y los derechos fundamentales de unos vecinos están siempre por encima de otras casuísticas que se intentarán arreglar de la mejor de la mejor manera, pero yo os digo cuál es mi prioridad”, ha subrayado la primera edil fijando una vez más la postura del consistorio en un conflicto que mantiene en vilo eventos con miles de entradas ya vendidas.

Sobre la revocación o no de la autorización para celebrar festivales en un enclave rodeado de fincas residenciales, Catalá ha precisado que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat, la sociedad encargada de decidir la ubicación de los eventos y conceder las autorizaciones –aunque la denuncia es contra el ayuntamiento y la revocación de dicha autorización se la sugiere el juez al consistorio–.

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Por ello, el ayuntamiento conformará una mesa de diálogo con la Generalitat y Cacsa para buscar una salida pactada al problema acústico de los festivales y, si finalmente no se recurre la sentencia, tratar de reubicar estos eventos en espacios con suficiente aforo, como pudiera ser la Marina.