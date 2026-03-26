Exposición de la Semana Santa Marinera en Nuevo Centro

Desde hoy jueves, la plaza interior del centro comercial Nuevo Centro acoge una exposición dedicada a la Semana Santa Marinera de València, organizada por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.

La muestra se estructura en dos espacios diferenciados. Por un lado, el visitante podrá disfrutar de una cuidada selección de imágenes procedentes de los tres últimos concursos de fotografía organizados por la Junta Mayor. Esta colección recoge instantes únicos de procesiones, escenas emblemáticas, representaciones bíblicas y momentos de gran valor emocional que reflejan la esencia de esta celebración.

Por otro lado, la exposición incluye varias vitrinas con una interesante colección de elementos históricos y simbólicos: libros oficiales de ediciones anteriores, medallas e insignias de hermandades, cofradías y corporaciones, así como diversos atributos representativos de la Pasión, como los clavos o la corona de espinas.

La Semana Santa Marinera es una de las tradiciones más singulares de la ciudad de València. Se celebra en los barrios del Grau, el Cabanyal y el Canyamelar, en el distrito de Poblats Marítims, y está profundamente vinculada al mar y a la identidad de sus gentes. Sus orígenes se remontan a las comunidades de pescadores y marineros que impulsaron estas manifestaciones públicas de fe.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011 y distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad en 2016, esta celebración destaca por su carácter único, en el que conviven tradición, devoción y cultura popular.

La exposición podrá visitarse en la plaza interior de Nuevo Centro hasta el próximo 5 de abril, en el horario del centro comercial, de lunes a sábado de 10 a 22 horas, y el domingo 29 de marzo, Viernes Santo y domingo 5 de abril de 11 a 21 horas.