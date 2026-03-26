La Federación vecinal califica de "decepcionante" la nueva regulación de apartamentos turísticos de València

Una vez ha accedido a la redacción completa de la nueva normativa que plantea el Gobierno municipal para los apartamentos turísticos, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha emitido una valoración completa al respecto. Desde la entidad vecinal lamentan que el texto deje al margen los alquileres ocasionales de más de diez días. Y afean que la regulación no concrete medios ni instrumentos para perseguir y sancionar los incumplimientos, además de habilitar el alquiler vacacional en todos los edificios sin posibilidad de queja o denuncia. Por tanto, la Federación vecinal considera que esta norma no debería aprobarse en el próximo pleno tal y como está redactada al considerar que hará "más ingobernable, si cabe, el problema".

Así, los vecinos consideran que, frente a una valoración realista y bien documentada que da cuenta sobre cómo los apartamentos turísticos llevan creciendo en los últimos diez años a costa de la vivienda residencial, y muy especialmente de la vivienda destinada al alquiler, la propuesta "tan llena de vacíos y excepciones" resulta "sorprendente" y "decepcionante". "Si que es cierto que el documento recoge algunos aspectos que las asociaciones vecinales han reclamado insistentemente. En esencia, poner límites al crecimiento turístico. Un problema que se ha hecho bien visible estas Fallas, donde ha habido momentos que ni turistas ni falleros han podido disfrutar con seguridad de las mismas", añaden.

Por tanto, desde la FAAVV se valora" muy positivamente" que se reconozca, administrativamente hablando, que el crecimiento del turismo, y particularmente del alojamiento turístico es un problema. Igualmente se valora como positiva la teoría de los "candados", que establece unos limites máximos por distrito, barrio o manzana. "Es algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo", añaden. Pero, desde la entidad vecinal se señalan varios aspectos considerados fundamentales para no poder hacer una valoración positiva del efecto de esta normativa. "Sigue habiendo más de 9.000 apartamentos turísticos fuera de la ley. La principal oferta de alojamiento turístico de la ciudad, casi el doble que el alojamiento en hoteles, se mueve en la ilegalidad. Y este es el problema que la propuesta que tenemos delante no resuelve y con la que no podemos estar de acuerdo" agregan.

Una definición equivocada y confusa

Hasta ahora, en el PGOU se considera alojamiento terciario hotelero, es decir, desarrollar una actividad económica consistente en ofrecer servicios profesionales de alojamiento temporal u ocasional, a todo tipo de alojamientos de corta y media estancia, fueran hoteles, apartamentos, VUTs (viviendas de uso turístico) o pensiones. Y, por tanto, incompatibles con viviendas de uso residencial. A partir de ahora, con la nueva regulación propuesta, solo cabe considerar terciario hotelero, es decir incompatible, el alojamiento turístico. "Por lo tanto, si una empresa decide seguir comprando viviendas y dedicarlas a alquileres de 15 días podrá hacerlo, es más, podrá anunciarse en las plataformas y nadie se lo podrá impedir. En suma, la actividad profesional del arrendamiento vacacional o superior a 15 días no podrá ser prohibido por el Ayuntamiento, y a diferencia de la regulación existente hasta ahora no será incompatible", explican las mismas fuentes.

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Esta es la razón fundamental por la que desde la Federación Vecinal "no se puede apoyar puesto que es una definición regresiva". Por tanto, no se considera desde la FAAVV como un avance sino como "un claro paso atrás, puesto que desregula lo que muchas sentencias ya habían declarado ilegal".