Saragossà no cede: reclama el informe de la AVL para alegar por el topónimo de València

El cambio de topónimo de València impulsado por el ayuntamiento de PP y Vox sigue cumpliendo etapas para llegar, casi con toda probabilidad, a la línea de salida. El viernes 27 de febrero, el pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) aprobó el esperado informe sobre el cambio del nombre oficial de la ciudad a la doble denominación "Valéncia/Valencia” (con acento cerrado en valenciano). Y la decisión adoptada fue rechazarlo, ratificando de esta manera la posición adoptada por el Ayuntamiento de València durante el primer mandato de Joan Ribó hace una década, en marzo de 2016, por unanimidad, y avalada por la institución normativa.

La AVL remitió el dictamen del pleno –con 16 votos en contra de la forma defendida por el gobierno de Catalá, dos a favor y dos abstenciones– a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat el 2 de marzo. Y la Generalitat dio traslado de dicho informe al Ayuntamiento de Valencia el viernes 13 de marzo. Una vez recibido, el consistorio dispone de un mes para presentar las alegaciones oportunas al acuerdo de la Acadèmia, según el decreto del Consell para el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat Valenciana. Y en la notificación se especifica además que las alegaciones deben ser adoptadas mediante un acuerdo del pleno municipal por mayoría absoluta.

Es decir, el Partido Popular necesita ir de la mano de Vox en el próximo pleno para defender su postura en el cambio de toponimia. Al respecto, cabe recordar que el PP inició esta tramitación con la idea de incorporar el castellano en una denominación bilingüe con la grafía “València”, y fueron los voxistas, entonces con Juan Manuel Badenas al frente, quienes forzaron el debate sobre la doble fórmula con el castellano y el valenciano con el acento usado en la pronunciación mayoritaria.

Esa era precisamente la tesis empleada por el académico Abelard Saragossà para avalar el cambio toponímico en su informe para el ayuntamiento. Defendía Saragossà –y algún otro académico– que el valenciano normativo ha de ser coherente con la pronunciación tradicional, pero la AVL tumbó su propuesta al argumentar que València guarda coherencia con palabras similares como "paciència" o "conciència". Los académicos añadían además que el informe de su compañero no aporta novedades sustanciales en un debate ya superado.

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Pero el debate sigue vivo. O ese es el propósito de Saragossà. El lunes 23 de marzo, el académico de la AVL solicitó por registro de entrada el informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua "para elaborar alegaciones y proponerlas en el ayuntamiento". En su solicitud el académico se presenta como "autor del estudio sobre el acento de Valencia". Es decir, en una pirueta probablemente obligada por los formalismos administrativos, uno de los miembros de la Acadèmia acaba de solicitar acceso al informe dictado por la misma. De lo cual puede deducirse que será el propio Saragossà quien prepare la base argumental de los postulados que defienda el gobierno en la sesión plenaria del próximo 31 de marzo.