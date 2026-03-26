La Semana Santa Marinera inicia en el Canyamelar su serie de once días de procesiones
La Semana Santa Marinera de València arranca con la procesión inaugural del jueves, organizada por la Hermandad del Descendimiento del Señor
La Semana Santa Marinera de València inicia sus actos ya de forma ininterrumpida en el mismo lugar en el que se han desarrollado los preliminares: la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en pleno Canyamelar. Si durante los días previos se organizaron la Retreta, un acto colectivo de distintas hermandades a ritmo de marcha, y la Procesión de les Canyes, un acto "de civil" que sirve prácticamente de reconocimiento de las calles por las que van a procesionar las imágenes a lo largo de los días siguientes.
Este jueves es la procesión inaugural, la Procesión Solidaria organizada, por tercer año, por la Hermandad del Descendimiento del Señor, el colectivo creado por trabajadores de la extinta Unión Naval de Levante. Con la colaboración de los colectivos del barrio se recogen productos de primera necesidad.
Año de aniversario
Para esta hermandad, el año 2026 es especial porque se llega al trigésimo aniversario de la bendición del nuevo trono anda, tras la desaparición del antiguo en 1989 a causa de un incendio durante los festejos falleros de ese año, la víspera del Domingo de Ramos. Para este aniversario se celebrará un acto especial el Miércoles Santo.
La procesión solidaria empezará con las últimas luces del día, a las seis y media, y recorrerá las calles del Canyamelar, con salida y llegada en la sede, el número 60 de la calle Escalante. No es necesario buscar el itinerario porque, dada la configuración de las calles (Rosario, Vicnete Gallart, Esclante, Teatre de la Marina, José Benlliure...), basta con acercarse para "encontrarte" con ella siguiendo el sonido de la banda y las luces de la policía. A partir de este acto, los colectivos semanasanteros ya inician su prograna ininterrumpido de once días hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril.
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
- Atasco monumental en Valencia por unas obras en la Pista de Silla: las retenciones superan los 34 kilómetros
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso