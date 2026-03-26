València tumba la colmena de 34 bajos turísticos en Russafa

El equipo de Urbanismo del Ayuntamiento de València se ha reunido con vecinos de Russafa para comunicarles que se va a iniciar el procedimiento de denegación de la licencia de obras para la colmena de 34 apartamentos turísticos proyectada por la mercantil Puerto Rico Project 2022 S.L. en las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert y Filipinas, en el barrio de Russafa. El procedimiento de denegación implica dar trámite de audiencia a los vecinos interesados antes de emitir la resolución definitiva.

El anuncio supone una victoria provisional para las 17 comunidades de vecinos que, tal como contó en febrero este diario, formó un frente común para frenar el proyecto de alojamientos en el patio interior de una manzana residencial. Los vecinos de Russafa se habían movilizado siguiendo el ejemplo de la promoción Nicet Patraix y han logrado el mismo resultado antes siquiera de llevar a cabo acciones de protesta social.

El comienzo de su disputa fue administrativo. Al conocer el proyecto urbanístico presentaron una serie de alegaciones contra los pisos turísticos y contra el apartamento de Puerto Rico 35-47, que también se quedará sin licencia municipal. Los vecinos se oponían a "una actividad potencialmente molesta y conflictiva" en el ámbito de la convivencia entre los huéspedes y el vecindario.

Entre otras cuestiones, alegaban que la instalación de las salidas de humo de las cocinas y los conductos de ventilación de los baños en los bajos de la manzana supondría un problema de olores, como también lo serían las máquinas de los aires acondicionados y otros equipamientos que llevan aparejados los apartamentos y el parking.

Asimismo, los vecinos señalaban que el hecho de que la instalación de este complejo turístico se proyectara en un barrio como Russafa en el que existe una Zona Acústicamente Saturada –aún por implantar– "y en el que las medidas de sonido realizadas señalaban la calle Puerto Rico como uno de los más sensibles" deberían llevar a la Administración, en opinión de los vecinos, a "no permitir nuevas actividades que por acumulación puedan agravar" este problema.

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De hecho, señalaban, "existe un informe desfavorable del servicio de licencias por incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) en relación a la protección contra la contaminación acústica", aspecto que, insistían, "sería motivo suficiente para la denegación automática de la licencia". Finalmente, el ayuntamiento ha atendido sus razones y vetará la colmena de bajos turísticos.