Vox deja por ejecutar 5 millones en los parques y jardines de València

La liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana confirma que el gobierno de María José Catalá ha dejado sin ejecutar más de 5 millones de euros en 2025. Según denuncian desde Compromís, solo se ha ejecutado un 39% de las inversiones previstas y menos de la mitad del presupuesto destinado al mantenimiento de parques y jardines. Para la coalición valencianista, estos datos evidencian una gestión deficiente de Vox, el partido que dirige el área, y apuntan a una estrategia deliberada para deteriorar el servicio "y que Catalá justifique la privatización del Jardín del Túria".

Según el análisis realizado por el concejal de Compromís per València Sergi Campillo, el nivel de ejecución es especialmente grave en áreas clave, como la de inversiones previstas, que se ha quedado en un “ridículo” 39% de lo inicialmente previsto, y en menos de la mitad del presupuesto destinado al mantenimiento de parques y jardines, una situación que la coalición valencianista califica de "estrategia deliberada de penalizar los parques y jardines de la ciudad".

Campillo ha denunciado que esta falta de ejecución tiene consecuencias directas sobre el estado de los espacios verdes de la ciudad. "La liquidación del presupuesto muestra que han dejado de gastar más de 5 millones de euros en Parques y Jardines —más de un 25% del presupuesto total—. Y no solo eso, es que no se ha ejecutado ni la mitad del presupuesto de mantenimiento. Hablamos de casi dos millones de euros que no se han invertido, y eso se nota en el día a día", lamenta.

El concejal del primer partido de la oposición ha advertido que esta situación repercute también en las condiciones de trabajo del personal municipal: "Los trabajadores y trabajadoras no tienen los recursos necesarios para hacer bien su trabajo, pese a poner todo su esfuerzo. Y el resultado es evidente: cada vez el Jardín del Túria está más degradado. Dar la gestión de esta área tan sensible a un partido como Vox, que destaca por no hacer absolutamente nada, lo estamos pagando ahora”.

Una estrategia para justificar la privatización

Para Compromís per València, estos datos no son casuales y responden a una estrategia clara del gobierno municipal. "Ahora ya sabemos cuál es la estrategia de María José Catalá: dejar degradar la gestión del Jardín del Túria para poder argumentar después que hay que privatizar su mantenimiento", ha afirmado Campillo.

La coalición valencianista recuerda que el gobierno municipal ya ha adjudicado el contrato para la redacción de los pliegos del futuro contrato de mantenimiento del Jardín del Túria, una decisión inédita que supone externalizar una tarea que tradicionalmente realizaba el personal técnico del Ayuntamiento.

Además, Compromís alerta de que el plazo de dos meses fijado para redactar estos pliegos es claramente insuficiente para un espacio de más de un millón de metros cuadrados y con una gran complejidad técnica. "Están corriendo para privatizar el jardín antes de que acabe el mandato, y esas prisas solo traerán problemas en el futuro", ha advertido Campillo.

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Para el segundo partido de la ciudad, la combinación de baja ejecución presupuestaria por la nefasta gestión de Vox, la falta de recursos y la externalización de servicios confirma un cambio de modelo en la gestión de los espacios verdes de la ciudad. "Lo que está en juego es el futuro del principal pulmón verde de València. Y el gobierno de Catalá está más preocupado por privatizarlo que por cuidarlo", asegura el concejal.