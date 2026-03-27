El Ayuntamiento anuncia la llegada de la nueva tasa de basura "por imperativo legal" y la estimación del importe a pagar

El Ayuntamiento de València ha anunciado la llegada inminente (a partir del 1 de abril) de las notificaciones de la nueva tasa de basura, con el importe a pagar, derivada de la Ley Estatal del Gobierno de España. Un arbitrio contra el que el gobierno municipal siempre ha mostrado su rechazo -este ayuntamiento y otros- bautizándolo como "basurazo". A lo largo de los próximos cinco meses irán llegando las notificaciones para abonar la tasa, que, según los datos facilitados por la concejala de Hacienda María José Ferrer San Segundo, se hace "por imperativo legal, porque no podemos ser insumisos, pero contra la que nos oponemos".

La tasa es "específica, diferenciada y no deficitaria", lo que significa que los gobiernos municipales "no podemos bonificarlo más de la cuenta ni integrarlo en otros impuestos", con lo que hay que pasar por caja. Lo que se cobra es el coste del servicio de recogida y transporte de las basuras porque "no se puede dejar sin cubrir ni todo ni una parte esencial del servicio, y nos obliga, en contra de nuestra voluntad, a repercutir a los ciudadanos el coste total que supone la recogida y transporte de residuos”.

Afeaba San Segunto que "la ley es de 2022 y exigía que, en el plazo de tres años, tener preparada una infraestructura "que el anterior gobierno municipal, sabiéndolo, no dejó nada preparado. Ni en el orden material ni en el orden fiscal. Ninguna licitación en el área de gestión de residuos... para identificarlos".

La intervención fue mitad información, mitad crítica al gobierno de España (o "de Sánchez", para centrar el tiro). "Es una tropello al municipalismo. Es la primera vez en la historia que desde el Gobierno se obliga a imponer una nueva tasa, lo justificaron en una normativa de la UE, cuando ésta ha aclarado que no era obligatoria".

La también Primera Teniente de Alcalde ha incidido en que “se habría evitado la situación que está generando el “basurazo” en toda España, si la izquierda hubiera aprobado las enmiendas del Partido Popular. Enmiendas para suprimir la tasa y, si no lo apoyaban, al menos hacerla menos onerosa para los ciudadanos (con un mayor plazo de implantación y eliminando su configuración como específica y no deficitaria, que impide asumir costes por los ayuntamientos y restringe la posibilidad de mayores bonificaciones)”.

En este punto, una vez aprobado el complejo padrón de la tasa con más de 440.000 recibos, y tras la formalización del contrato de servicios de colaboración en la gestión tributaria y para la notificación personal de los recibos de la tasa, atención a la ciudadanía y recaudación voluntaria; durante cinco meses a partir de de abril se va a proceder a notificar de manera individualizada y personal las liquidaciones de alta en el padrón, al tratarse de un nuevo tributo, por lo que la fecha de pago de la primera tasa dependerá en cada caso de la fecha de notificación.

Fechas de pago y oficina de información Si la notificación se recibe entre los días 1 y 15 de mes, el pago será hasta el día 20 del mes posterior (o el inmediato hábil siguiente). Sin embargo, si se recibe entre los días 16 y último de mes, el pago será hasta el día 5 del segundo mes posterior (o el inmediato hábil siguiente). Se estima que el periodo de notificación se prolongue durante los próximos cinco meses, habiendo sido habilitada respecto a todos los inmuebles de Valencia una Oficina de gestión e información de la tasa de residuos que se encuentra operativa en Gran Vía Germanías, 49, de lunes a viernes, en horario de 8:15 a 19:15 horas, y teléfono de atención en el mismo horario: 963896396.

Estas notificaciones se harán, de acuerdo con los plazos legales, aplicando la de 2025 y la tasa correspondiente a 2026 se pasará su cobro a 2027. En este sentido, ha reprochado que “desde la oposición se ha venido alarmando a la ciudadanía, mintiendo deliberadamente porque ya dijimos en el Pleno que no se iba a obligar a pagar dos veces la tasa en un mismo año”, todo ello "con la esperanza de que pronto haya otro Gobierno que derogue est aley".

Cuota calculada por el consumo de agua

En la Ordenanza, las cuotas han sido determinadas por los técnicos municipales atendiendo al consumo de agua potable anual del año anterior a la tasa que se vaya a cobrar, ya que, a falta de criterios por parte de la ley estatal, se considera el mejor indicador indirecto de la generación de residuos.

Y, además, por coordinación y coherencia, supone utilizar el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos, también a las otras dos fases del ciclo de gestión de residuos (recogida y transporte), que son las que corresponden al Ayuntamiento.

En el caso de actividades económicas, modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece.

Importe de la cuota media

Atendiendo al padrón aprobado el pasado mes de diciembre, se prevé un total de 440.510 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. En el caso de las viviendas y comunidades de propietarios, se estima que el 47,3 % (189.594 de las 400.594) la cuota resultante será de 39,14 €/año.

Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros. Por otro lado, el recibo medio de las actividades económicas asciende a 243,02 euros.

Solicitud de beneficios fiscales hasta el 31 de mayo

Ferrer San Segundo ha recordado la última medida municipal aprobada para mitigar el impacto del “basurazo”.

“A pesar que la configuración legal de la nueva tasa como “no deficitaria” exige cubrir todos los costes del servicio, lo que restringe la concesión e importe de las reducciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden aplicar para reducir las tarifas; en el Pleno de enero, con el rechazo del PSOE y la abstención de Compromis, aprobamos provisionalmente modificar la ordenanza para ampliar el plazo de solicitud de beneficios fiscales al 31 de mayo de 2026”.

Al respecto, ha añadido que “una vez sea definitivamente aprobada, se verá ampliado el plazo para solicitar la aplicación, para las tasas de 2025 y 2026, de las reducciones municipales contempladas en la Ordenanza, como son la reducción del 30% tanto para familias numerosas como para aquellas con escasos recursos, de 10 euros por reciclar en ecoparques al menos una vez al año, de 50 euros por la recogida de cartón puerta a puerta para los comercios, el 10% por la colaboración de empresas de distribución alimentaria con comedores sociales, así como la no sujeción para las actividades que gestionen íntegramente sus residuos con un gestor autorizado”.

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San Segundo aprovechó para hacer bandera de uno de los argumentos del equipo de gobierno municipal: haber bajado los impuestos ciudadanos, aquellos que María José Catalá denominaba "sablazo fiscal" en tiempos de candidata. “Menos mal que frente al “basurazo” impuesto por Sánchez, el Gobierno de María José Catalá ha establecido políticas de alivio fiscal desde el inicio del mandato. Durante 2024, 2025 y ahora en 2026, estamos aplicando la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de este Ayuntamiento”, ha afirmado San Segundo. Que no dudó en enumerar: " con la izquierda, además del basurazo, estaríamos pagando un 20% más en el tipo general del IBI de naturaleza urbana, las familias numerosas dispondrían de menores bonificaciones en el IBI, tendríamos condiciones menos beneficiosas en la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos, veríamos incrementado el impuesto de vehículos y pagaríamos el doble por la tasa de alcantarillado”, reducciones que para el anterior gobierno y ahora oposición, minimiza bajo el argumento de que las rebajas son mínimas para la gran mayoría de la ciudadanía.