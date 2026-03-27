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Estas son las calles que se asfaltarán en los próximos meses en València

La Gran Vía Marqués del Turia no se ha tocado en los últimos 35 años y el nuevo alquitranado reducirá el ruido de los coches

Gran Vía Marqués del Turia

Gran Vía Marqués del Turia / Miguel Angel Montesinos

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La Gran Vía Marqués del Turia será objeto, una generación después, de un proceso integral de reasfaltado. La adjudicación del concurso supone el último paso de cara a cambiar sustancialmente el aspecto del cinturón de ronda, que no se había tocado desde hacía 35 años.

El reasfaltado es un proceso anunciado desde hace meses, tanto por en fase de proyecto como de concurso final. Además, previamente se llevaron todas las labores de saneamiento que pudieran ser necesarias a medio plazo, como la renovación de las tuberías de agua, para evitar el tener que levantar un alquitrán recién puesto. El portavoz municipal recordó además que "hubo retraso en la tramitación y los vecinos también pidieron que no se llevara a cabo en periodo de Navidad para no colapsar el tráfico".

El problema de las fechas

El edil no ha dado la fecha exacta de inicio de las obras porque ni siquiera se ha firmado aún el contrato, aunque será inminente "pero intentaremos minimizar el impacto. Sabemos que todas las obras generan molestias y queremos que se compatibilice el asfaltado con el descanso y la accesibilidad". Marqués del Turia se caracteriza además por tener una amplia red de paradas de la EMT y, fundamentalmente, es zona de recogida y entrega de infinidad de autobuses escolares. El plazo previsto de las obras es de tres meses. Precisamente, las obras previas de saneamiento se llevaron a cabo en los meses de verano aprovechando la más que notable reducción de tráfico.

La obra, es similar a la reciente de Corts Valencianes, supone "sustituir todo el pavimento actual para sustituirlo por otro que reduzca el ruido". El llamado "fonoabsorbente". La Gran Vía no se ha tocado "en tres décadas. Tan solo se han actuado mediante parches y ahora, por fin contará este nuevo sistema". Las obras ocupan la totalidad del trazado: desde Jacinto Benavente a Russafa.

Precisamente, en lo tocante a plazos, entre la adjudicación de las obras y el inicio se las mismas en esa arteria se tardaron dos meses y medio, lo que hace prever que el verano será el tiempo central de los trabajos.

La contratación, cifrada en 1,2 millones de euros, se suma a otra menor, de medio millón de euros, para realizar el mismo trabajo en diferentes calles repartidas por la ciudad.

Calles que también se asfaltarán

Agustí Centelles Ossó, desde Bilbao a Ministro Luis Mayans

Pintor Peiró

Naturista Arévalo Baca

Periodista José Ombuena

Cerda y Rico

L’Olivereta

Segunda República Española (calle y solar)

Gabriel y Galán

Joaquín Navarro, desde Carreteros a Gabriel y Galán

Organista Plasencia

Parque de Nazaret

Luis Millán

Tirig

General Avilés, zona sur tramo entre Pío Baroja y Maestro Rodrigo

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Agustí Centelles Ossó

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