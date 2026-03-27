La peligrosa moda de correr por las vías del tranvía llega a València

En los últimos dos días ha empezado a viralizarse un vídeo compartido en las redes sociales, entre la curiosidad y la indignación, de una mujer corriendo por las vías del tranvía de Metrovalencia tras su teléfono móvil, fijado con cinta aislante en el frontal del convoy. La joven corre cerca del tren hasta que este se va alejando mientras las graba esforzándose en vano por llegar a su dispositivo. Un comentario superpuesto en la imagen dice: “Girl did you get your phone back”. La corredora dice estar en shock por haber perdido su teléfono pero el vídeo se resuelve con el conductor del tranvía recuperando el móvil y entregándoselo a su propietaria con un lacónico “gracias”.

La grabación acumula en Instagram 164.000 likes y 1.500 comentarios. Se ha enviado casi 30.000 veces. “Si decides hacerlo otra vez, pide a tus amigos que viajen dentro del tren”, le sugiere en inglés un seguidor. “¿Los papeles que él te dio son un Running Slow Certificate?”, bromea otro usuario. “¿Y la multa?”, se pregunta otra persona en castellano. “La inteligencia la perseguía, pero ella era más rápida (y claramente el tranvía más rápido que los dos”, criticaba una cuarta persona, molesta con este nuevo vídeo viral.

También hay quien asegura que “esto solo pasa en València”, pero la misma instagramer tiene un vídeo similar en Lisboa con casi cinco millones de visualizaciones. Y su contenido, tal como se exhibe al principio de este vídeo, simplemente reproduce un reto que ya han llevado a cabo otras influencers. Es decir, el vídeo viral con Metrovalencia como escenario llega importado de otras ciudades. Una nueva moda extraña y peligrosa, tal como han señalado también en X, cargando de paso contra la turistificación de las ciudades.

Preguntadas por el polémico vídeo, fuentes de Metrovalencia indican que caminar por la plataforma tranviaria está totalmente prohibido y es peligroso, y explican que aquellas personas que invaden la plataforma o realizan cualquier tipo de acción que atente contra su propia seguridad o de otras personas se expone a las sanciones económicas que recoge la Ley 7/2018 de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana, con importes superiores a los 1.000 euros.

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“En estos momentos parece una práctica puntual, no obstante FGV ha solicitado al personal de las Líneas de tranvía y de vigilancia que extremen la vigilancia par evitar este tipo de imprudencias”, señalan las mismas fuentes.