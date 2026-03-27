El Puente de l'Assut de l'Or se lleva 750.000 euros en reparaciones

La Junta de Gobierno Local de fin de marzo incluyó la resolución de varios concursos públicos en obras importantes. No solo la del asfaltado en la Gran Vía Marqués del Turia, sino, fundamentalmente, uno importante por lo emblemático del objeto afectado: Pavasal será responsable de las obras de mantenimiento y reparación del Pont de l’Assut de l’Or por un importe total de 746.268,71 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de 110 días desde el inicio de los trabajos.

El proyecto básico y de ejecución fue aprobado el pasado mes de julio y consiste en la conservación y mantenimiento de los diversos elementos de la estructura del puente. Se prevé llevar a cabo tareas de reparación, revertir las fisuras y grietas y sustituir los elementos de contención. Además, se inspeccionarán balizas y pararrayos y se mejorarán los accesos de entrada a la estructura. El objetivo es mejorar la seguridad y alargar la vida útil del puente.

El Pont de l’Assut de l’Or, realizado con acero, es de tipología atirantada y tiene 29 tirantes que conforman su paticular fisonomía. Sin haber cumplido aún los 20 años desde su finalización, cruza el Jardí del Túria a la altura de la Ciutat de les Arts i les Ciències, formando parte inequívoca del paisaje urbano.

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Rebautizado popularmente como "el jamonero", se sitúa entre el Ágora y el Museo de las Ciencias con apertura principal de unos 150 metros libres y plano único de tirantes situado en el centro de la sección. A excepción de los estribos, el puente es metálico. El pilono tiene una estatura máxima sobre el tablero de 117 metros, directriz curvilínea, con sección vacía variable, y se desploma hacia el sur unos 60 metros. Está fabricado con acero S460N.