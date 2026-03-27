El Puente de l'Assut de l'Or se lleva 750.000 euros en reparaciones
Los trabajos pretenden mejorar la seguridad de la estructura y "alargar su vida útil", aunque aún no ha cumplido ni los veinte años desde su finalización
La Junta de Gobierno Local de fin de marzo incluyó la resolución de varios concursos públicos en obras importantes. No solo la del asfaltado en la Gran Vía Marqués del Turia, sino, fundamentalmente, uno importante por lo emblemático del objeto afectado: Pavasal será responsable de las obras de mantenimiento y reparación del Pont de l’Assut de l’Or por un importe total de 746.268,71 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de 110 días desde el inicio de los trabajos.
El proyecto básico y de ejecución fue aprobado el pasado mes de julio y consiste en la conservación y mantenimiento de los diversos elementos de la estructura del puente. Se prevé llevar a cabo tareas de reparación, revertir las fisuras y grietas y sustituir los elementos de contención. Además, se inspeccionarán balizas y pararrayos y se mejorarán los accesos de entrada a la estructura. El objetivo es mejorar la seguridad y alargar la vida útil del puente.
El Pont de l’Assut de l’Or, realizado con acero, es de tipología atirantada y tiene 29 tirantes que conforman su paticular fisonomía. Sin haber cumplido aún los 20 años desde su finalización, cruza el Jardí del Túria a la altura de la Ciutat de les Arts i les Ciències, formando parte inequívoca del paisaje urbano.
Rebautizado popularmente como "el jamonero", se sitúa entre el Ágora y el Museo de las Ciencias con apertura principal de unos 150 metros libres y plano único de tirantes situado en el centro de la sección. A excepción de los estribos, el puente es metálico. El pilono tiene una estatura máxima sobre el tablero de 117 metros, directriz curvilínea, con sección vacía variable, y se desploma hacia el sur unos 60 metros. Está fabricado con acero S460N.
Suscríbete para seguir leyendo
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección