Semana Santa Marinera de València | Programa del 27 de marzo, Viernes de Dolor
La jornada previa al fin de semana es uno de los días más importantes por la salida de las vírgenes dolorosas
La Semana Santa Marinera afronta este viernes una de sus jornadas más importantes con la salida de las Vírgenes Dolorosas. Es su día, en el que, con el augurio de lo que va a ocurrir. Este día, los tronos anda -los más ornamentados de la imaginería semanasanetera- desfilarán por las cuatro parroquias, sin tocarse, pero coincidiendo en el espacio y el tiempo, por lo que es más que factible ver pasar una procesión y acudir a la siguiente. Tan sólo la procesión de los Siete Dolores se va más tarde en el horario. Son procesiones extremadamente solemnes, en la que los granaderos custodian las imágenes.
La procesión de la Dolorosa del Cabanyal es, en este sentido, las más espectacular, puesto que es una de las pocas que se celebran a costal en el programa marinero. Se trata de una procesión de recogimiento, en el que el espectacular trono anda serpenetea por las calles del Cabanyal, a los dos lados de la calle Pintor Ferrandis, la que parte en dos el barrio. Es además una procesión mediática porque se invita a participar, como clavariesas de honor, a las falleras mayores de València del año anterior -en este caso, Berta Peiró y Lucía García- y sus cortes de honor.
Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. 19.30 h. Procesión del Dolor con la imagen de la Dolorosa llevada a costal
Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 20 h. Procesión de la Virgen de la Soledad, custodiada por oficiales de la Policía Local de València y representantes de diferentes colectivos de la Semana Santa marinera.
Parroquia Santa María del Mar. 19.30 h. Procesión de Nuestra Señora de los Dolores Coronada.
Parroquia Cristo Redentor - San Rafael. 23 h. Procesión de los Siete Dolores de la Hermandad de María Santísima de las Angustias, con siete paradas en otras tantas estaciones.
Cómo entender el programa de la Semana Santa Marinera
Es fácil: el barrio está dividido en cuatro parroquias (más otra en los Camins al Grau). Cada una de ellas alberga diferentes hermandades, cofradías o corporaciones, con sus respectivas imágenes y, por consguiente, con sus respectivas procesiones.
Son las siguientes (de norte a sur):
Parroquia de los Ángeles. En la Plaza de la Iglesia de los Ángeles (en el Cabanyal).
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael. En c/Reina, 96 (en el Cabanyal, ya casi cuando empieza el Canyamelar)
Parroquia del Rosario. En la Plaza del Rosario del Canyamelar.
Parroquia Santa María del Mar. En la Plaza Tribunal de las Aguas (al final de la Avenida del Puerto)
Parroquia de San Mauro. En la c/Noguera, 11 (en la Creu del Grau, por la calle Islas Canarias)
¿Por donde procesionan?
No hay que volverse locos con el listado de calles ("Rosario-Mariano Cuber-Barraca-Mediterráneo-Padre Luis Navarro-Mariano Cuber-Progreso..."). Es mucho más sencillo: sabiendo el horario, no hay más que acercarse a las calles de cada zona. Inmediatamente, el sonido de los tambores, o las luces del coche de la Policía Local señala por donde va. Porque las procesiones tienen mucho de caminos de ida y vuelta. Además, todo ayuda, porque son calles normalmente silenciosas y el sonido se advierte en seguida.
Al ser caminos "de ida y vuelta", puedes ver pasar la procesión más de una vez.
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