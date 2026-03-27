Semana Santa Marinera de València | Programa del 27 de marzo, Viernes de Dolor

La Semana Santa Marinera afronta este viernes una de sus jornadas más importantes con la salida de las Vírgenes Dolorosas. Es su día, en el que, con el augurio de lo que va a ocurrir. Este día, los tronos anda -los más ornamentados de la imaginería semanasanetera- desfilarán por las cuatro parroquias, sin tocarse, pero coincidiendo en el espacio y el tiempo, por lo que es más que factible ver pasar una procesión y acudir a la siguiente. Tan sólo la procesión de los Siete Dolores se va más tarde en el horario. Son procesiones extremadamente solemnes, en la que los granaderos custodian las imágenes.

La procesión de la Dolorosa del Cabanyal es, en este sentido, las más espectacular, puesto que es una de las pocas que se celebran a costal en el programa marinero. Se trata de una procesión de recogimiento, en el que el espectacular trono anda serpenetea por las calles del Cabanyal, a los dos lados de la calle Pintor Ferrandis, la que parte en dos el barrio. Es además una procesión mediática porque se invita a participar, como clavariesas de honor, a las falleras mayores de València del año anterior -en este caso, Berta Peiró y Lucía García- y sus cortes de honor.

Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. 19.30 h. Procesión del Dolor con la imagen de la Dolorosa llevada a costal

Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 20 h. Procesión de la Virgen de la Soledad, custodiada por oficiales de la Policía Local de València y representantes de diferentes colectivos de la Semana Santa marinera.

Parroquia Santa María del Mar. 19.30 h. Procesión de Nuestra Señora de los Dolores Coronada.

Noticias relacionadas

Parroquia Cristo Redentor - San Rafael. 23 h. Procesión de los Siete Dolores de la Hermandad de María Santísima de las Angustias, con siete paradas en otras tantas estaciones.