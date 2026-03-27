El histórico tapón del Botànic se abrirá por primera vez en la historia con una calle peatonal

Apenas quedan unas semanas, unos meses, para que el barrio del Botànic cambie sustancialmente su imagen como nunca hasta ahora. Lo que no podía verse más que intentando mirar por encima de la valla ahora ya es una realidad: la calle Turia se completará desde el río hasta el mercado de Rojas Clemente y, siguiendo una línea quebrada, la calle Juan de Mena, hasta la Gran Vía Fernando el Católico, acabando con generaciones de aislamiento en la que era la única zona de los ensanches valencianos -Pla del Remei, Gran Vía, Russafa, Roqueta, Arrancapins, Botànic y La Petxina- que no estaba conectada plenamente de principio a fin.

La visual en este momento muestra ya una calle a falta poco más que de embellecerse. Hasta ahora, lo que allí había era un gran solar, fruto de derribos de fincas diseñadas sin tener en cuenta esa máxima en los ensanches, consistentes en las grandes líneas rectas. Uno de lo grandes tapones urbanísticos de la ciudad, auténtica anomalía arquitectónica.

La apertura de la calle es el resultado, además, de una promoción, Viria, que también está a punto de completarse. En la actualidad toda la zona está en la última fase de construcción. Todavía se ven conductos subterráneos, pero la sensación es que los plazos van a cumplirse, puesto que la previsión para levantar definitivamente los obstáculos es dentro de tres meses. ""El proyecto está avanzando según lo previsto y las obras acabarán en torno a mediados de 2026. La calle se abrirá coincidiendo con el inicio de las entregas de viviendas" asegura Cristina Andrés, gerente de promociones de AEDAS Homes en València y responsable del proyecto.

Recreación aérea de cómo quedará la promoción en el centro de Valencia. / AEDAS Homes

La promoción es un rara avis en un barrio que está viviendo una transformación a marchas forzadas y no precisamente de la forma más selecta: hoteles y apartamentos turísticos conforman el nuevo paisaje urbano, junto con un conglomerado urbano que combina fincas que están desde origen u otras de más reciente creación. Estas dos últimas se distinguen por el propio aspecto de las fachadas. Las hay que tienen entre 100 y 110 años de antigüedad, con elementos ornamentales característicos. Y otras, mucho más prosaicas y menos estéticas, de los años sesenta a noventa del pasado siglo. Conforme unas han ido cayendo se han alzado otras, incluyendo esa presión incesante en forma de turistificación.

Así quedará la calle cuando se abra este verano / AEDAS Homes

Calle peatonal

La promoción, sin embargo, es de casas de lujo y en la actualidad anuncia la venta de las "últimas viviendas disponibles". La oferta estaba entre 780.000 y 1.150.000 euros y en la publicidad ofertaba los complementos que le dan ese carácter de alto standing: piscina, zonas comunes ajardinadas, club social, gimnasio o piscina. Ahora mismo quedan dos a la venta: un ático y una vivienda de tres dormitorios. El producto se ha vendido como "casas en el centro" echando las cuentas de que está a diez minutos andando tanto del Jardín del Turia como de la Plaza del Ayuntamiento.

Estas casas están separadas entre sí por esa continuidad de la calle Turia. Que está señalada, eso sí, como peatonal. Siendo en sentido bajada, los coches no podrán abordarla linealmente hasta el final, pero el ciudadano de a pie sí que podrá, por fin, conectarse, especialmente con el jardín y el mercado de Rojas Clemente, una de las dos plazas "del pueblo" de todo este barrio -la otra es la de San Sebastián, ya tocando el Jardín Botànico-.

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La fachada mudéjar se integra en la promoción / Moisés Domínguez

La fachada mudéjar se preserva

La construcción también deja ya en evidencia el destino de la singular fachada mudéjar de Lepanto, 13. Era uno de los grandes quebraderos de cabeza: fechada en 1920, es una de las portadas más singulares del barrio, si no la que más por su característica decoración. Aún pervive la placa de "Seguros Mutuos de València y su Provincia", tan antigua como la propia finca. Era una finca pequeña de fachada pero muy amplia de superficie, que llegaba a los 725 metros cuadrados. Todo fue derribado salvo la fachada, que ha quedado integrada como parte de la construcción. El único pero, en todo caso, es que una parte de la nueva finca, en color blanco, sobresale por encima de su azotea. En las figuraciones iniciales, esa fachada era en tonos oscuros, más armónicos con el ladrillo rojo de la vieja vivienda. Sus bajos han quedado integrados en la promoción, uno como cuadro eléctrico y otro -el antiguo taller de orfebrería de Carmelo García, trasladado posteriormente a Doctor Sanchis Bergón- se ve ya conectado con la prolongación de la fachada, en la que se aprecia la bajada al aparcamiento subterráneo.