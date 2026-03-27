Valencia cierra la incorporación del suelo recuperado al cabecilla de Azud para la construir 644 VPP

El Ayuntamiento de València incorporará al patrimonio público casi 9.000 metros cuadrados de suelo urbanizado en el barrio de Patraix para la construcción de 644 viviendas de protección pública. El Consejo de Administración de la empresa pública Aumsa tomará razón el próximo lunes de la homologación judicial del acuerdo transaccional que otorga a la sociedad la plena titularidad de nueve parcelas en el sector PRR-9 del barrio.

El auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, ya firme, culmina el proceso iniciado el pasado 5 de febrero, y despeja definitivamente el camino para licitar la construcción de las viviendas. Con la plena disponibilidad de las parcelas consolidada, el Ayuntamiento iniciará los trámites para la redacción de los proyectos de ejecución y la posterior licitación de las obras de construcción de las 644 viviendas.

Tal como contó Levante-EMV en febrero, este suelo se recupera previo pago de una cantidad que estaría por los 250.000 euros y que proceden de una adjudicación —bajo el gobierno de Rita Barberá y calificada por la oposición, en su momento, como un "dedazo"— a favor del empresario Jaime García Febrer hace ya más de quince años a través de la firma Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar. Las promociones no llegaron a realizarse nunca y la empresa entró en concurso de acreedores, mientras Febrer aparecía como cabecilla de la trama Azud.

"La recuperación de nueve parcelas en el barrio de Patraix permite al consistorio dar un gran impulso a los planes actuales de construcción de vivienda asequible, la auténtica prioridad del equipo de gobierno de alcaldesa de Valencia, María José Catalá", ha subrayado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, quien ha insistido en que se trata de "uno de los mayores paquetes de vivienda asequible previstos en la ciudad".

Suelo bloqueado desde 2015

La recuperación de este suelo se produce en virtud del acuerdo transaccional negociado con la administración concursal de la mercantil Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar, S.L. (AUVM), empresa que entró en concurso de acreedores en 2015. Aumsa cedió en su momento el derecho de superficie sobre estas parcelas a AUVM para desarrollar vivienda protegida, pero la empresa no pudo ejecutar los proyectos. Los contratos fueron resueltos en 2016 por causa imputable al superficiario.

El acuerdo ratificado ahora establece que Aumsa abonará 250.000 euros a la masa concursal en concepto de liquidación de gastos útiles. A cambio, la empresa municipal recupera la plena titularidad de las nueve parcelas. Con la homologación judicial ya firme, el mandamiento al Registro de la Propiedad para cancelar definitivamente las anotaciones de afectación al concurso ha sido presentado, lo que allana el camino para iniciar la licitación de las obras.

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Beneficiarios de los pisos

Las nueve parcelas suman una edificabilidad total de aproximadamente 64.000 metros cuadrados, distribuidos en edificios de entre 8 y 9 plantas. El nuevo parque de viviendas estará integrado predominantemente por pisos de uno y dos dormitorios, con superficies entre 35 y 70 metros cuadrados, diseñados para atender la demanda de jóvenes, familias pequeñas y personas mayores que buscan acceso al alquiler asequible.