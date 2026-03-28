Ayuntamiento y Generalitat negocian la deuda de 40 millones de la EMT sin renunciar a la vía judicial

El Ayuntamiento de València aprobó en el consejo de la EMT de diciembre la demanda a la Generalitat por los 40 millones adeudados de las tarjetas Suma, el bono apto para utilizar diversos medios de transporte, por el que la administración autonómica financia unos 3 millones al mes a la empresa municipal, en función de los títulos de SUMA emitidos. La citada deuda es el dinero que la Agencia Valenciana del Transporte Metropolitano (AVTM) habría dejado de pagar al consistorio desde junio de 2024 y hasta abril de este año, en base a una controversia en la interpretación del convenio suscrito entre entidades –no se ponen de acuerdo en el cálculo de la compensación–.

Sin embargo, según ha podido saber Levante-EMV, en paralelo se está negociando un acuerdo por la citada factura. La vía dialoga se abre tras un cambio de criterio ministerial en la concesión de ayudas. Según señalan fuentes de la negociación, anteriormente se entendía que cada entidad recibía las ayudas en función de quién fuera el propietario de los títulos de transporte, pero a partir del segundo semestre de 2025, el Ministerio estableció por escrito que el beneficiario de todas las ayudas –ligadas a la aplicación de la Zonas de Bajas Emisiones– es el consistorio, independientemente de la titularidad de los billetes.

Este cambio normativo, que estaría más ajustado a la interpretación de la Generalitat, hace que el ayuntamiento matice su postura inicial y acuda al diálogo para pactar una compensación económica, acercando unas posiciones entre consistorio y Autoridad de Transporte Metropolitano (ATMV) que antes eran diametralmente opuestas. En todo caso, el ayuntamiento mantiene abierta la vía judicial a la espera de que el tribunal reclame el expediente administrativo a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) y se lo remita a las partes.

A falta de una resolución, desde la oposición criticaron ayer que el agujero en las cuentas de la Empresa Municipal de Transporte no deja de agrandarse. Grezzi, de Compromís, señaló que “la EMT está atravesando una situación muy delicada, como certifican los Auditores, que ponen negro sobre blanco la elevada exposición financiera de las deudas de casi 53 millones de euros que debe Pérez Llorca a la empresa pública de València. Toda esta deuda enorme, y que va en aumento, tiene consecuencias por la prestación del servicio público de transporte, que está empeorando día tras día". Sobre esta cifra concreta en el ayuntamiento aseguran que la ATMV en realidad ya ha pagado más de 15 millones.

"En estos momentos la EMT se sostiene a base de las continuas aportaciones económicas del ayuntamiento. De hecho, ya se ha anunciado la transferencia de otros 11 millones de euros para mantener las reducciones en los títulos de viaje que se han perdido por no hacer los deberes con los diferentes proyectos europeos conseguidos cuando Compromís estábamos al frente de la concejalía de Movilidad Sostenible y la EMT", añadió el concejal valencianista.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València coincidió en denunciar el deterioro de la situación económica de la EMT, cuya deuda a corto plazo —la que puede comprometer su operatividad— se ha triplicado en los últimos meses, pasando de 8 a 26 millones de euros, buena parte de ella derivada de la no puesta en marcha del proyecto ‘Ciudades Conectadas’ con el consiguiente conflicto entre el ayuntamiento e Indra.

Noticias relacionadas

La concejala socialista Elisa Valía advirtió que este incremento refleja “una gestión económica preocupante que pone en riesgo el funcionamiento normal del servicio público de transporte” y señaló directamente a la inacción del gobierno de María José Catalá. Valía subrayó asimismo que esta situación se ve agravada por la deuda creciente de la Generalitat Valenciana con la EMT, que ella situó en hasta 60 millones de euros. “El Consell lleva sin pagar lo acordado en el convenio con la EMT desde junio de 2024. Dos años de morosidad que suponen una deuda de 60 millones de euros. Esto es una muestra de falta de capacidad de gestión y de cómo se pliega la señora Catalá a los intereses de su partido, incluso aunque eso suponga una deuda de casi 60 millones de euros a la EMT”, manifestó.