Más de 5 millones sin invertir en Parques y Jardines y 1,45 en el Consell Agrari: Compromís critica a Vox

La liquidación del presupuesto del Consell Agrari Municipal de València confirma "una nueva muestra de mala gestión de Vox y, en general, del gobierno de María José Catalá", ha asegurado el grupo Compromís tras analizar los daros oficiales. "El organismo solo ha ejecutado el 52,25% del presupuesto total, dejando sin invertir más de 1,45 millones de euros de los 3 millones disponibles", aseguran. Así mismo, la liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana confirma que "se ha dejado sin ejecutar más de 5 millones de euros en 2025". Solo se ha gastado un 39% de las inversiones previstas y menos de la mitad del presupuesto destinado al mantenimiento de parques y jardines, afirman.

Respecto al Consell Agrari, Compromís asegura que las cifras evidencian una “gestión negligente” de un organismo clave para la huerta de València y para los Pobles de València, y apuntan directamente a la responsabilidad del concejal José Gosálbez, al frente del área. El concejal de la formación valencianista, Sergi Campillo, considera totalmente “incomprensible” que dejen sin invertir prácticamente la mitad del presupuesto del Consell Agrari “mientras la huerta necesita inversiones y apoyo”. “Es una dejadez absoluta y un nuevo caso de la nefasta gestión de todo lo que tiene que ver con Vox”, denuncia el edil.

Especialmente grave -explica- es la situación del capítulo de mantenimiento, donde se han dejado sin ejecutar cerca de 890.000 euros, lo que supone un 78,6% del presupuesto destinado a esta partida. También en inversiones se ha dejado más de la mitad sin gastar, con un 54% sin ejecutar, y en personal casi un 29%. “Hablamos de dinero que debía destinarse a mejorar caminos, infraestructuras agrarias y servicios básicos. No gastarlo es abandonar directamente el sector agrario y los Pobles de València”, ha remarcado Campillo.

La formación valencianista vincula esta baja ejecución con la situación actual de varios servicios agrarios, especialmente los huertos urbanos de Sociòpolis, que siguen sin reabrir desde la dana de octubre de 2024. “El mejor ejemplo del desastre de gestión de Vox es Sociòpolis: los huertos siguen cerrados y ya veremos si el año que viene son capaces de reabrirlos. Ni gestión, ni soluciones, ni presupuesto ejecutado. Es la prueba clara de un gobierno que ha abandonado la huerta. Aquello de lo que presumían resulta que es un auténtico desastre”, ha denunciado el concejal.

Parques y Jardines

Por su parte, la liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana confirma que se ha dejado sin ejecutar más de 5 millones de euros en 2025. Solo se ha ejecutado un 39% de las inversiones previstas y menos de la mitad del presupuesto destinado al mantenimiento de parques y jardines. Para Compromís , estos datos evidencian una gestión deficiente de Vox, el partido que dirige el área, y apuntan a una estrategia deliberada para deteriorar el servicio "y que Catalá justifique la privatización del Jardín del Túria".

Según el análisis realizado por Sergi Campillo, el nivel de ejecución es especialmente grave en áreas clave, como la de inversiones previstas, que se ha quedado en un “ridículo” 39% de lo inicialmente previsto, y en menos de la mitad del presupuesto destinado al mantenimiento de parques y jardines, una situación que la coalición valencianista califica de “estrategia deliberada de penalizar los parques y jardines de la ciudad”.

Campillo ha denunciado que esta falta de ejecución tiene consecuencias directas sobre el estado de los espacios verdes de la ciudad. “La liquidación del presupuesto muestra que han dejado de gastar más de 5 millones de euros en Parques y Jardines —más de un 25% del presupuesto total—. Y no solo eso, es que no se ha ejecutado ni la mitad del presupuesto de mantenimiento. Hablamos de casi dos millones de euros que no se han invertido, y eso se nota en el día a día”, lamenta.

El concejal del primer partido de la oposición ha advertido que esta situación repercute también en las condiciones de trabajo del personal municipal: “Los trabajadores y trabajadoras no tienen los recursos necesarios para hacer bien su trabajo, pese a poner todo su esfuerzo. Y el resultado es evidente: cada vez el Jardín del Túria está más degradado. Dar la gestión de esta área tan sensible a un partido como Vox, que destaca por no hacer absolutamente nada, lo estamos pagando ahora”.

Patrón repetido

Para Compromís, estos datos no son un hecho aislado, sino que responden a un patrón que se repite en diferentes áreas gestionadas por Vox dentro del gobierno municipal. “Ya lo hemos visto en Parques y Jardines y ahora lo vemos en el Consell Agrari: presupuestos que luego no se ejecutan, servicios que se degradan y ningún proyecto de ciudad. Es un gobierno instalado en la inacción, con toda la permisividad de la alcaldesa Catalá, que tiene a gente totalmente incompetente gestionando áreas clave. Por tanto, ella es la máxima responsable del desastre”, ha advertido Campillo.

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La coalición valencianista exige al gobierno de Catalá que deje de bloquear recursos públicos y active de forma urgente las inversiones necesarias para garantizar el futuro de la huerta y de los Pobles de València. “Lo que está en juego es nuestro territorio, nuestra soberanía alimentaria y el futuro de la huerta. Y este gobierno está fallando estrepitosamente”, concluye Sergi Campillo.