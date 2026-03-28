El programa de teleasistencia de València dobla su cobertura y llega a las 12.000 personas

El Ayuntamiento de València ha reservado más de 12 millones de euros (12.347.896 €) para la gestión plurianual del Servicio de Teleasistencia Municipal (STAM), un recurso destinado para reforzar la autonomía de personas mayores o con discapacidad o situación de dependencia que pueden recibir atención personalizada y respuesta inmediata, durante las 24 horas de todos los días del año.

El nuevo contrato para la gestión indirecta de este servicio tendrá una vigencia de tres años, con dos posibles prórrogas de un año cada una, y garantizará esta prestación municipal vigente desde el año 1999. Además, incrementará el número de personas beneficiarias, hasta 12.000, frente a las 6.488 personas atendidas actualmente con el contrato que finalizará el 30 de junio.

Así se desprende del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, que ha decidido iniciar el procedimiento para adjudicar esa gestión, aprobar el pliego de condiciones que debe cumplir la empresa contratada para tal fin y el gasto correspondiente.

Según el citado pliego de condiciones, la empresa que opte a prestar este servicio, que conecta a la persona beneficiara con un centro de profesionales mediante un dispositivo que funciona como un teléfono directo de emergencia sin marcar números, tendrá que garantizar que cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios e incluir, entre sus competencias, la intervención social.

Modernización del servicio, con atención integral

El servicio también tiene que incorporar avances tecnológicos, adaptarse a los cambios sociales y sanitarios y procurar el apoyo de las familias de las personas beneficiarias para, por ejemplo, combatir la soledad no deseada.

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Cabe recordar que el STAM lo pueden solicitar las personas mayores de 60 años que viven solas o que conviven con otras personas en un situación similar de edad o discapacidad, así como personas menores de 65 con una discapacidad reconocida oficialmente o una pensión de incapacidad permanente. Por lo que respecta a los requisitos para acceder a este servicio, las personas deben estar empadronadas en el municipio de València y tener cubiertas las necesidades básicas de vivienda, alimentación e higiene. El Ayuntamiento también contempla los ingresos y la capacidad para poder utilizar el sistema.