Russafa desconfía de la paralización de la colmena de apartamentos: "Queremos constancia formal y por escrito"

Los vecinos de Russafa no las tienen todas consigo con respecto a la paralización anunciada este pasado jueves de la colmena de 34 apartamentos turísticos proyectada por la mercantil Puerto Rico Project 2022 S.L. en los bajos de la manzana conformada por las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert y Filipinas. El equipo de Urbanismo del Ayuntamiento de València reunió con representantes vecinales de Russafa para comunicarles que se va a iniciar el procedimiento de denegación de la licencia de obras, pero aún así, los residentes recelan de la detención del proyecto y "piden constancia formal, por escrito y con plenas garantías jurídicas", ya que “no existe una denegación directa”, explicaba Virgina Fuente, una de los representantes de los colectivos que se han concentrado esta mañana de sábado formando una cadena humana de protesta en la zona afectada.

Pese a que con la denegación de la licencia para acometer la construcción de las viviendas de uso turístico, el hotel en horizontal que se preveía edificar en los patios interiores de la isla de viviendas, tiene poco futuro, las asociaciones vecinales necesitan que haya una negativa frontal y tildan de "voluntad política" el anuncio del consistorio de echar atrás el proyecto y valoran que esto "no es suficiente".

Concentración de vecinos en la esquina de las calles Puerto Rico y Cuba / Eduardo Ripoll

Por esta razón, "pedimos garantías reales y efectivas que aseguren que esta voluntad se traduce en actos administrativos concretos, resoluciones fundamentadas y decisiones firmas que impidan la materialización del proyecto", exigen los vecinos y vecinas de Russafa. Es más, invitan a las administraciones a "crear nuevas herramientas legales" si fuera necesario para proteger las manzanas residenciales de "usos especulativos" y garantizar el derecho a un entorno habitable.

Más acciones contra los apartamentos

Otro de los representantes vecinales que ha participado en esta cadena humana Miguel Cañas, anunció que entre las próximas acciones que se van a llevar a cabo para mostrar su disconformidad ante la presión turística y urbanística está la de asistir al pleno minicipal del próximo martes, 31 de marzo para exponer "la problemática que afecta al barrio y la preocupación existente".

La indignación y protestas vecinales tienen su origen en el anuncio de un macroproyecto urbanístico que contemplaba la construcción de un total de 34 apartamentos distribuidos en los bajos de manzana de edificios situada entre las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert y Filipinas y que además, contaba con otros cinco bajos en Puerto Rico, entre los números 35 y 37, a los que había que sumar dos plantas subterráneas de garaje que pretendían ofrecer 61 plazas de aparcamiento.

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Los bajos interiores donde estaban proyectados 34 apartamentos turísticos y 61 plazas de parking subterráneo / Eduardo Ripoll

Este plan de viviendas turísticas puso en en pie de guerra a los residentes quienes alegaron ante el Ayuntamiento de València, entre otros muchos aspectos que "el aumento del ruido y las vibraciones, el incremento del riesgo de incendio y la dificultad de la intervención de los servicios de emergencias por la construcción de habitaciones en el interior de la manzana, son algunas de las consecuencias" que esta instalación tendría en el vecindario. Y van más allá: si hubiera que llevar a cabo una evacuación, los afectados por este proyecto se plantean cómo se manejaría la gestión de unas 100 personas "que no conocen el edificio" y que están en el interior de una manzana cuyos accesos "no garantizan la accesibilidad de los coches de bomberos o ambulancias".