Goerlich vuelve a su casa del barrio de Aiora

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, y la Fundación Goerlich han firmado un convenio de colaboración institucional. Este acuerdo tiene como finalidad principal reforzar la oferta formativa y cultural de la ciudad mediante el desarrollo de actividades en el Centro Cívico de Aiora.

La iniciativa busca impulsar la organización de exposiciones, conferencias, cursos y talleres abiertos a la ciudadanía, orientados a promover la cohesión social, la participación vecinal y el acceso a la cultura. Estas actividades se centrarán de manera especial en los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo, el arte y la historia. Con esta alianza, ambas entidades refuerzan su compromiso con la difusión del conocimiento y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.

Exposición permanente y compromisos de gestión

Entre las actuaciones enmarcadas en este acuerdo, destaca la futura inauguración de una exposición permanente dedicada a la obra y figura del reconocido arquitecto valenciano Francisco Javier Goerlich Lleó. Asimismo, se llevarán a cabo diversas actividades divulgativas en diferentes centros cívicos de la ciudad para acercar su legado patrimonial a los vecinos y vecinas.

Para la consecución de estos fines, el Ayuntamiento pondrá a disposición los recursos técnicos y espacios municipales necesarios, incluyendo las salas expositivas, y facilitará la coordinación y difusión institucional de la programación. Por su parte, la Fundación Goerlich asumirá la planificación, organización y ejecución de las actividades, garantizando la participación de personal cualificado y el carácter público y gratuito de las mismas.

El convenio no conlleva contraprestación económica entre las partes, asumiendo cada entidad los costes derivados de sus respectivas actuaciones. Para supervisar su desarrollo, resolver incidencias y evaluar los resultados, se constituirá una comisión de seguimiento. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por periodos anuales.

Valor patrimonial del edificio de Aiora

Esta colaboración se enmarca en la estrategia municipal de fortalecimiento de la red de centros cívicos como espacios de encuentro y dinamización comunitaria en los barrios. En este sentido, el Centro Cívico de Aiora, puesto en funcionamiento en enero de 2025 para el impulso del asociacionismo, ocupa un edificio proyectado en 1949 por el propio arquitecto Francisco Javier Goerlich Lleó.

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Las instalaciones, situadas en la plaza del mismo nombre, y cuya arquitectura es considerada una de las señas de identidad de València, cuentan con dos plantas y una superficie construida de 774,73 metros cuadrados, ubicadas en el interior de una parcela de 2.768 metros cuadrados.