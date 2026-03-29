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Semana Santa 2026

Miles de palmas visten de gala la Semana Santa Marinera el Domingo de Ramos

Miles de devotos y cofrades se reunieron en el Cabanyal para celebrar el Domingo de Ramos, dando inicio a los días grandes de la Semana Santa Marinera con la tradicional procesión de las palmas.

València da el pistoletazo de salida a los días grandes de la Semana Santa Marinera con la procesión del Domingo de Ramos

València da el pistoletazo de salida a los días grandes de la Semana Santa Marinera con la procesión del Domingo de Ramos

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València da el pistoletazo de salida a los días grandes de la Semana Santa con la procesión del Domingo de Ramos / Eduardo Ripoll

Íñigo Roy

Íñigo Roy

Ni una aguja. El acto central del Domingo de Ramos de la Semana Santa Marinera ha vuelto a congregar a miles de devotos y cofrades. Desde primera hora de la mañana con el reparto de las palmas y su posterior bendición, miles de palmas han vestido de gala las calles del Cabanyal en la procesión del Domingo de Ramos.

A pesar del viento y de la notable bajada de las temperaturas, el sol ha ayudado a que el fervor no decayera y que los actos de este Domingo de Ramos volvieran a ser multitudinarios. Junto a ellos, miles de visitantes no han querido perderse uno de los actos grandes de la Semana Santa Marinera. Y es que, aunque las primeras procesiones partieron el viernes pasado con la salida de las Dolorosas, lo cierto es que hoy, con la procesión de las palmas que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, la Semana Santa Marinera da el pistoletazo de salida a sus días grandes y a sus emotivos actos, cargados de singularidad y emoción.

Cofrades y devotos han partido desde varios puntos del frente marítimo, donde se han celebrado una bendición colectiva de las palmas, para desde ahí comenzar el recorrido por las calles del Cabanyal, Canyamelar y el Grao. Junto a las palmas, la procesión del Domingo de Ramos destaca por sus personajes.

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