La nueva policía en patinete de València pone 300 multas en un mes

La unidad en patinete de la Policía Local de Valencia ha comenzado a sancionar el mal uso del patinete o la bici en la red ciclista de cerca de 200 kilómetros. Uno de los objetivos de la nueva unidad pasa por reducir la siniestralidad en la ciudad, disparada en los últimos años: de 2019 a 2023 se registró un incremento del 186% en el número de accidentes donde han estado implicados vehículos de movilidad personal (VMP).

La policía en patinete comenzó a funcionar hace apenas un mes y desde entonces ya ha interpuesto cerca de 300 denuncias por infracciones de los conductores tanto de patinetes eléctricos como de bicicletas. La mayoría de las denuncias han sido por circular con auriculares o conectados a aparatos de sonido, un total de 119 denuncias. Le siguen las denuncias por saltarse un semáforo en rojo que han sido 41 los infractores los cazados, mientras que 32 de los multados circulaban sin el preceptivo casco.

Un total de 17 conductores de patinete han sido denunciados por exceso de velocidad mientras que 14 fueron denunciados por incumplir las características técnicas del vehículo de movilidad personal. Por conducir bajo el efecto de las drogas han sido denunciados 8 conductores en menos de un mes. También se han interpuesto 5 denuncias por circular por las aceras entre peatones, cuatro por utilizar el móvil y un conductor por hacerlo por el carril bus. Cinco denuncias interpuestas han sido por Circular con el vehículo reseñado (vmp/bici) cuya carga pueda arrastrar, caer, desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo.

El Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas se puso en marcha tanto para controlar las bicicletas como a otros vehículos de movilidad personal (VMP), controles de velocidad, de alcohol y drogas, para detectar patinetes ilegales, o para localizar desperfectos en la infraestructura.

El concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, se ha referido al trabajo realizado hasta el momento por esta nueva unidad señalado que “los agentes en sus patrullas diarias por los carriles bici están sancionando las infracciones y cumplen con un cometido muy necesario en la actualidad, dado el incremento del uso de modos de movilidad sostenibles en todo el viario de la ciudad, como son la bici y los VMP. Su función no solo sirva para garantizar el cumplimiento de la normativa de circulación, sino también para incrementar la seguridad vial de los usuarios de estos carriles y la de peatones que transitan por la aceras y zonas peatonales, además de la seguridad del resto de usuarios de vehículos”.

Por su parte, la alcaldesa María José Catalá declaró durante su puesta en marcha: "Estamos convencidos de que va a ser todo un éxito. Es una unidad que posiblemente sólo exista en València y que va a ser referente. Ya hay ayuntamientos de toda España que nos han preguntado y quieren conocer el funcionamiento de esta unidad. La ciudad tiene 200 kilómetros de carril bici. Nosotros no hemos parado de crecer porque apostamos por una ciudad que circula con vehículos de movilidad personal, pero siempre hemos dicho que no se podía crecer sin tener en cuenta la seguridad y sin tener en cuenta al peatón", señaló Catalá.

Doce agentes

Los doce agentes en patinete de la nueva unidad forman parte de los 34 funcionarios que se acaban de incorporar a la sección de motoristas de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local, formada ahora por 71 efectivos. El intendente jefe de la misma, Benito Velasco, explicó que los vehículos han sido diseñados por una empresa valenciana -Cecotec- y se les ha dotado de una plataforma ancha y de un mástil ancho y robusto que le dé estabilidad, así como de amortiguadores independientes, doble motor, y frenos de disco. Además se les ha incorporado el kit policial: sirena y elementos prioritarios.

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Para garantizar la eficiencia se han incluido dos baterías: una suministra energía al vehículo y otra nutre al kit policial. Es un vehículo que en modo urbano de patrullaje, circulando a entre 10 y 15 kilómetros por hora, tiene autonomía para 80 kilómetros, lo que permite abarcar el turno de la mañana y de la tarde.