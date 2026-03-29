La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales

La Policía Judicial ha procedido a incautarse de un ordenador y los discos duros de los ordenadores del exjefe de la Policía Local de València José Vicente Herrera y del comisario principal Rafael Mogro y del excomisario principal Alberto Cabeza (jubilado) para analizarlos y rastrear posibles pruebas de un presunto amaño en el examen para promocionar de comisarios a comisarios principales, celebrado el pasado 4 de octubre de 2023, y en el que presuntamente se cometieron una serie de irregularidades. Otro de los ordenadores de uno de los comisarios que quedó en primer lugar de la citada prueba, Eladio Barber, también ha sido revisado, según añaden fuentes conocedoras de la investigación.

Esta diligencia se ha llevado a cabo por orden de la titular del juzgado de instrucción número 16 de València que está avanzando en la investigación de unos presuntos delitos que habrían cometido Herrera, Mogro y Cabeza, como componentes únicos del tribunal que valoró los exámenes de ese procedimiento para ascender de comisarios a principales, y para crear una bolsa con mandos, que debe cubrir posibles bajas en la cúpula de la Policía Local de València. Las presuntas irregularidades, entre otros aspectos, residen en que el 29 de septiembre, apenas una semana antes del examen, ya se filtró en grupos de guasaps de mandos y agentes de la Policía Local una falsa Orden del Cuerpo en el que se decía que los ganadores de la prueba de selección eran Eladio Barber, Fernando Giménez Oñate, Fernando Lasheras y Eduardo Russu. Una vez realizado el examen se confirmaron esos nombres que habían aparecido en la falsa orden. El tribunal seleccionó a estos comisarios como ganadores del ascenso a principales, el máximo rango del cuerpo.

Tres (ex) altos mandos investigados

Herrera, Mogro y Cabeza figuran como investigados en la instrucción que está llevando a cabo esta magistrada, a partir de las denuncias presentadas por vía penal por los comisarios Javier Genovés y Benjamín Lara, dos aspirantes que se presentaron a la prueba y que fueron suspendidos al igual que Jaime García y Estefanía Navarrete. La investigación judicial ya se prolonga durante casi 2 años. La magistrada del juzgado número 16 tiene en su poder una prueba documental de metadatos, aportada por los denunciantes, que podría implicar al citado Eladio Barber. Previamente, ambos denunciantes ya habían demandado en lo Contencioso-Administrativo pero esta causa está paralizada de momento hasta que se avance en lo penal.

La jueza emitió una providencia, a principios de febrero de este año, en la que ordenó al responsable del departamento de informática de la Policía Local de València que le identificase cuáles son los ordenadores que utilizaban Herrera, Magro y Cabeza.También le instó a que una vez identificados estos ordenadores, procediera a entregarlos a la Policía Judicial, cosa que efectivamente ocurrió, según confirman diversas fuentes a Levante-EMV. A mediados de febrero, agentes de una brigada de la Policía Nacional especializada en delitos informáticos se personaron en la sede de la Policía Local de València, ubicada en la Avenida del Cid, para requisar los ordenadores de estos oficiales que representan el máximo escalafón en la cúpula policial. La magistrada ordenó su incautación y el posterior volcado y analisis de la información que contenían. Fuentes de toda solvencia, confirman que la Policía Judicial se incautó un ordenador y tres discos duros en esta operación. El análisis de estos dispositivos informáticos se ha llevado en cabo en dependencias del Cuerpo de Policía Nacional y deberá reflejarse en un informe pericial que se incorporará a la causa.

Los ordenadores requisados ya fueron precintados

Parte de los ordenadores citados, antes incluso de ser requisados y analizados, estaban precintados, según indican fuentes de toda solvencia, por orden de la Jefatura de la Policía Local, que encabeza hoy Ángel Albendín ya que José Vicente Herrera ya no forma parte del cuerpo pues se jubiló en abril del año pasado, y Alberto Cabeza, tampoco, por el mismo motivo, porque se jubiló antes. El precinto de las máquinas debía asegurar que no se pudiera acceder a ellos, tal como señalan las mismas fuentes.

En el juzgado número 16 se instruyen las diligencias a partir de sendas denuncias presentadas por los comisarios Benjamín Lara y Javier Genovés contra el jefe Herrera, y los comisarios principales Mogro y Cabeza (jubilado). Los dos denunciantes acusan en su querella de hasta cuatro delitos -prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación- a los tres mandos policiales citados, que formaron el tribunal de selección que valoró a los ocho comisarios que optaban a convertirse en nuevos comisarios principales del cuerpo.

Tanto Lara como Genovés, junto a otros dos aspirantes más, fueron suspendidos en la prueba de mejora de empleo pero acudieron a la justicia porque entienden que hubo una serie de presuntas irregularidades que favorecieron a otros 4 candidatos. Así las cosas, la Fiscalía Anticorrupción se ha personado en esta investigación penal. En las primeras pesquisas, Lara compareció ante la titular del juzgado número 4, donde presentó inicialmente su querella y donde fue citado para ratificarse en su denuncia. Allí, ya fue interrogado asistido por su letrado, por el fiscal anticorrupción y por el abogado del Ayuntamiento de València. Estas declaraciones fueron enviadas a posteriori al juzgado número 16, donde ya estaba abierta la investigación a instancias de la denuncia presentada por Javier Genovés.

Después de lo relatado, el tribunal ordenó a la unidad de la Policía Nacional especializada en delitos informáticos que amplíe un informe de metadatos que le fue enviado por la Policía Local y que lo analice con más detalle, para incorporar las nuevas averiguaciones a la instrucción. De ahí que se haya llevado a cabo ahora este registro informático.

Además, como ya publicó este periódico, la propìa juez impuso una multa cuantiosa a la alcaldesa de València María José Catalá, como máxima responsable del Ayuntamiento de València, por reclamarle una serie de documentación sobre estos exámenes, como el acta del tribunal y las fichas de corrección, que no se llegaron a entregar a la justicia en tiempo y forma. Pese a que el consistorio defendió que sí lo hizo.

Los cambios en la cúpula de la Policía Local con afines al PP

Mientras el procedimiento judicial avanza, en la cúpula de la Policía Local de València ha habido profundos cambios. Pese a que Herrera no quería jubilarse, -con el apoyo firme de la alcaldesa María José Catalá-, tuvo que dejar el cargo tras cumplir 65 años en abril de 2025. Le sustituyó Ángel Albendín, hombre con el que siempre ha mantenido un enfrentamiento personal. Pero Herrera ahora está en activo como coordinador de Emergencias del Ayuntamiento de València, un cargo creado para él exprofeso por el gobierno municipal de PP y Vox, con el que Catalá lo recuperó de su jubilación no deseada. Herrera fue subdelegado del Gobierno y jefe de gabinete del director general de la Policía con gobiernos del PP, entre otros cargos. Ayer este periódico trató de recabar su versión sobre los hechos investigados pero Herrera argumentó que está fuera de España y rechazó hacer más comentarios.

Mientras, tres de los cuatro aspirantes que mejor puntuación sacaron en el examen que se investiga ahora, Eladio Barber, Fernando Giménez Oñate y Fernando Lasheras sí fueron promocionados a comisarios principales, máximo grado del escalafón, pese a que la prueba está recurrida en los tribunales. El cuarto, Eduardo Russu, se quedó en puertas del ascenso. Barber, que quedó el primero, también se jubiló; Giménez Oñate sigue en activo y Lasheras ha encontrado un destino político en la Conselleria de Emergencias: es el nuevo secretario autonómico. Ahí llegó por su condición, como Herrera, de hombre cercano al Partido Popular; y tras ser apartado por Ángel Albendín de la USAP, la unidad policial contra el botellón y las reyertas que creó Catalá como la gran joya de la corona de la ciudad en materia de seguridad ciudadana. Herrera y Catalá lo recomendaron al conseller Juan Carlos Valderrama quien no encontraba nadie que quisiera asumir esa 'patata caliente' tras la controvertida gestión de la dana que llevó a cabo su sucesor Santiago Argüeso, investigado en la causa de la dana como la anterior consellera Salomé Pradas.

Noticias relacionadas

Sin comentarios desde alcaldía y desde Jefatura

Este periódico ha tratado de recabar la postura del Ayuntamiento de València y de su alcaldesa sobre este registro de la Policía Judicial en la sede de la Policía Local pero fuentes del gabinete de prensa municipal contestaron con un: «No hacemos comentarios». También el responsable de prensa de la Policía Local rechazó hacer declaraciones pero hizo constar que el actual jefe Albendín no tiene nada que ver con los hechos investigados y que Herrera está fuera del cuerpo policial.