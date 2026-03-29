Comienza el éxodo de celebraciones de la Ciutat de les Arts: cambian de ubicación el Village de los Gay Games

La Ciutat de les Arts i les Ciències va a ir enmudeciendo poco a poco, efecto que por otra parte, llevaban reclamando desde hace años los vecinos de la zona hartos de los decibelios de discotecas y festivales que les impedían descansar sobre todo en las noches de verano. Finalmente hace apenas unos días un juzgado les dio la razón e instó al Ayuntamiento de València a tomar medidas contra el ruido que generan los eventos musicales. El consistorio ha tomado nota y ha comenzado a realizar movimientos.

Según han anunciado desde el ayuntamiento ya se ha tomado la determinación de cambiar la localización del Village -centro de operaciones y de exposiciones del evento- de los Gay Games 2026 que se celebrarán del 26 de junio al 4 de julio y que estaba previsto que se ubicara en la Ciutat de les Arts

Tras la sentencia judicial del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 8 en la que se exige al ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de los residentes de los alrededores de la Ciutat de les Arts, "el Ayuntamiento de València ya está trabajando para modificar el Village de los Gay Games donde están previstas actividades informativas, lúdicas y culturales", han asegurado desde el gobierno municipal.

Dónde se instalará el Village

Fuentes municipales han confirmado que ya está en conversaciones con el Levante UD para trasladar las actividades al Estadio Ciutat de València.

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Estas mismas fuentes han hecho hincapié en que a pesar de que el ayuntamiento "no es quien autoriza y/o da la licencia de los festivales que se celebran en CACSA", sino que es potestad de la Generalitat Valenciana, el gobierno municipal "va a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de los vecinos" y señalan que este cambio de ubicación del Village de los Gay Games es un primer paso en ese sentido.