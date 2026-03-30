La EMT de València supera por primera vez los 120 millones de viajes

"Un momento histórico" es el alegato del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, al hacer resumen de las cifras de la EMT. En lo económico se ha terminado casi bordeado el cuenta con paga, con 800.000 euros de beneficio. Pero más allá de esa cuestión, la molla que vende el gobierno municipal es el récord de viajeros y el rejuvenecimiento de la flota "después de un periodo de retroceso con los gobiernos de izquierda, en el que la flota se dejó envejecer, no se amplió el servicio con nuevas líneas, y la plantilla de conductores era insuficiente. Ahora, EMT Valencia está inmersa ahora en un proceso histórico de modernización y de ampliación de su flota, infraestructuras y de sus capacidades como servicio público.”

Durante el año 2025 EMT superó su récord histórico de viajeros, al registrar un total de 120.526.090 desplazamientos. Esta cifra supone un incremento de la demanda del 4,15% con respecto a 2024, año en el que el número de viajeros fue de 115.720.226, y del 19,53% en comparación con 2023, ejercicio en el que el número de viajes realizados en EMT fue de 100.832.000. "En 2026 se puede apreciar que la demanda de transporte mantiene su buena marcha, registrándose cifras de viajeros muy similares a las de 2025 y, con los datos actuales, ya se puede adelantar que este será el mejor marzo de la historia".

A más usuarios, más cifra de negocios. La memoria destaca el "importante" incremento de la cifra de negocios, que se ha situado en los 62,5 millones de euros al cierre de 2025, "un 18,5% más que en 2024, año en el que ya se había producido un aumento del 20,6% sobre 2023".

La compañía ha ingresado por la publicidad que se inserta en los autobuses y marquesinas un total de 3,8 millones de euros, "superando ampliamente los 2,9 millones de euros del ejercicio precedente".

Nuevos servicios

También se destaca que las medidas propuestas en el Plan Director de EMT 2025-2030 presentado el pasado mes de julio ya se están llevando a cabo, y entre las que se han acometido más tempranamente se encuentran las que tienen que ver con la atención a focos de demanda anteriormente insatisfechos, en particular los núcleos residenciales de Turianova y Sociópolis.

Nuevos autobuses

El pasado mes de febrero se incorporaron 26 nuevos autobuses eléctricos a la flota de EMT, los cuales se suman a los 31 autobuses articulados que llegaron en 2025 y que forman parte del ambicioso plan de modernización de la flota que se está llevando a cabo al amparo del Plan de Inversiones 2024-2028, el cual prevé una inversión superior a los 118 millones de euros en la adquisición de 222 nuevos vehículos.

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A este respecto hay que señalar que durante el presente ejercicio y principios de 2027 está prevista la llegada de 94 autobuses eléctricos más, así como otros 67 autobuses híbridos articulados, lo que permitirá tanto la renovación de la flota de EMT que pasará de una media cercana a los 10 años en la actualidad a una edad media de 6, 5 años, como su incremento, pues se llegará a disponer de 530 autobuses frente a los 497 actuales. Y, por supuesto, habrá una evidente mejora medioambiental, al disponer de una flota compuesta, en un porcentaje superior al 93%, de autobuses eléctricos o híbridos.