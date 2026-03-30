Semana Santa y San Vicente se dan la mano el Lunes Santo

La Semana Santa Marinera parece condenada a sufrir este año y el que viene toda suerte de coincidencias. Porque cuando no es por el calendario cuaresmal, es por las cosas que vienen dadas fuera de voluntad. Este año, como queda ya dicho, la fiesta de la Pasión ha sorteado la coincidencia con las Fallas e incluso han venido casi una detrás de otra. Cosa que no ocurrirá el próximo año, cuando 18 y 19 serán los primeros días de celebración, coincidiendo, calendario 2025 en la mano, con la Procesión Solidaria y la salida de Dolorosas.

La suerte es que, en otras ocasiones, la convergencia en el calendario es para públicos diferentes. No puede haber más contrasentido que el del sábado, cuando en una punta y en otra de la ciudad se celebraban el Sábado de Pasión y el Carnaval. Imposible más agua y aceite que dos fiestas que no pueden estar juntas si no es porque la alerta meteorológica desvió la fiesta de Russafa a nueva fecha. Para la que, obviamente, también debía pasar el calendario de Fallas.

Y no es la única porque el Lunes Santo llegó también con otro choque de fiestas. En esta ocasión, con el acto principal de San Vicente Ferrer: la exaltación o imposición de la medalla a la Honorable Clavariesa. Que debía haber sido en enero, pero que fue suspendida por el luto oficial tras el fallecimiento de Ricard Pérez Casado. Vicenta Evangelina Escudero vio cómo su incorporación al salón de la fama vicentino, en el habitual recinto de la Iglesia de Capitanía, se desplazaba y también dos meses y medio por la vorágine fallera. Y tampoco podía retrasarse más porque, hay que recordarlo, en cuanto la Semana Santa Marinera celebre felizmente la Resurrección, los niños de los "miracles" estarán haciendo los últimos ensayos para un concurso que empieza inmediatamente y, con él, la semana vicentina.

San Vicente Ferrer celebró uno de sus días grandes / Ayto Vlc

El abogado César Evangelio Luz destacó que "a poco que nos despojemos de fáciles simplificaciones, el santo se nos presenta como un personaje precursor de un mundo moderno, que, sin perder sus anclajes en una tradición que considera benéfica, sabe avanzar en terrenos inexplorados siempre en el afán de un mundo más auténtico, más justo, más formado, más participativo, y más religioso" y "al igual que San Vicent, también nuestra Honorable Clavariesa, nuestra querida Vicenta Evangelina, es una mujer de su tiempo. Abogada de prestigio, especialista en Derecho de Familia con dilatada carrera, y persona implicada socialmente, muestra además un profundo sentimiento religioso ya desde su infancia y por vivencia familiar, y ha sentido siempre un especial interés por la vigencia, presencia y visibilidad de nuestras creencias".

El Cristo de los Afligidos es llevado a brazo y bajo palio / Moisés Domínguez

Y mientras se le rendían honores, salían las imágenes por las calles del Marítim. Como la Procesión de la Solidaridad de María Santísima de las Angustias, la procesión del Recogimiento de la Flagelación del Señor, la Retreta de San Mauro o la de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado en el Cabanyal. Aunque si hay una que llama la atención ese día, por su liturgia, es la del Cristo de los Afligidos, que corresponde al Canyamelar. Ahí, la imagen del patrón del barrio desfila bajo palio, custodiada por la Policía Nacional -custodios perpetuos del Cristo- y la imagen va pasando de mano en mano en pequeños relevos porque todo aquel que ha cargado con ella reconoce que la talla pesa un quintal.

Este martes es día importante porque se produce uno de los momentos especialmente estético: el encuentro del Nazareno y la Dolorosa frente a las Atarazanas.

Programa del Martes Santo

21 h. En San Rafael. Misa y Procesión del Paso de la Muerte de Jesús.

20 h. En Santa María del Mar, Salida del Jesús Nazareno. 20.30 h. Salida de la Virgen de los Colores Coronada. 21.15 h. Encuentro de las dos imágenes en las Atarazanas.

20.30 h. En Nuestra Señora de los Ángeles, Procesión del Pretorio con Je´sus en la Columna y el Ecce Homo, acompañados de colectivos de Semana Santa de Sueca, Turís, Xàtiva, Sagunt y Silla.

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23 h. En Nuestra Señora de los Ángeles, Procesión de las Cinco Llagas del Cristo del Salvador.