Tres nuevos cañones antiincendios y agua de depuradora refuerzan la protección contra el fuego del Saler

El Ayuntamiento de València ha instalado y activado tres nuevos cañones Sideinfo en la Devesa de El Saler, que se unen a los ocho que ya estaban operativos como sistema de protección antiincendios del bosque.

Los tres nuevos cañones, que completan la primera fase del sistema de protección contra los incendios forestales de esta zona de El Saler, están ubicados en la zona de la avenida de la Gola del Pujol y tienen un coste de 178.544,90 euros. Los cañones están ya operativos y se integran en el dispositivo de vigilancia que el ayuntamiento pone en marcha durante la Semana Santa y Pascua, festividades con gran afluencia de gente en el Parc Natural de L’Albufera y en la Devesa de El Saler. Los cañones miden entre 12 y 16 metros, lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético.

Con estos tres nuevos cañones, la Devesa dispone ya de once cañones antiincendios Sideinfo, que tienen un coste de 1.527.526,10 euros y permiten un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto. Esta capacidad equivale a casi el doble de la descarga de un avión anfibio convencional, con capacidad para 6.000 litros. El sistema, conectado a una estación meteorológica, permite también monitorizar el riesgo y simular la evolución de un posible incendio. Además, incorpora cámaras que ayudan a la vigilancia y detección de fuegos. El sistema se activa cuando se declara el nivel máximo de riesgo de incendios forestales o cuando las temperaturas, los niveles de humedad o la intensidad del viento lo aconsejan. Además, se complementan con 15 cañones Sideinfo portátiles que pueden ser colocados en cualquier lugar del parque y se abastecen de la red de hidrantes y de los camiones de bomberos.

València presenta los cañones de agua anti incendios para la Semana Santa en El Saler /

La alcaldesa, María José Catalá, quien ha asistido a la puesta en marcha del sistema acompañada del concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, ha declarado que “el sistema Sideinfo es un sistema pionero, un sistema muy nuevo que lanza una aspersión de agua sobre la zona boscosa en los momentos de altas temperaturas y es verdad que, para mí, era uno de los proyectos más importantes de la legislatura. Estoy muy orgullosa de que hayamos podido finalizar la primera fase y ya estamos trabajando en las siguientes fases”.

Según la alcaldesa, “cuando acabamos este proyecto será uno de los sistemas más garantistas de una zona verde en todo el mundo porque es un sistema que va midiendo la temperatura, que va generando vías de evacuación seguras para la población, que baja la temperatura, que realiza una aspersión preventiva en los momentos de altas temperaturas, pero también que genera muchos recursos para los bomberos en el día a día de su trabajo”.

María José Catalá ha adelantado que el Ayuntamiento trabaja ya en la segunda fase del proyecto, que incluirá una inversión de 1,9 millones de euros para separar el agua potable de Pinedo y El Saler del agua no potable que necesita la ampliación del sistema. Catalá ha reafirmado que la instalación del sistema antiincendios de la Devesa “es una de los grandes hitos de esta legislatura, la seguridad y reforzar la protección del pulmón verde de València era una prioridad absoluta. Estoy muy orgullosa también del trabajo que se ha realizado por parte de todos los servicios y departamentos y continuaremos hasta acabar todo el sistema, que es muy ambicioso”.

Campaña antiincendios de Semana Santa y Pascua

El ayuntamiento ha puesto en marcha ya la primera campaña del año 2026 contra los incendios forestales en el Parc Natural de L’Albufera y en el bosque de El Saler. El dispositivo prevé, además de la actuación de los once cañones, vigilancia sobre el terreno en horario de mañana y tarde por parte de los efectivos del Parque de Bomberos de El Saler, una unidad de refuerzo con seis efectivos que se sumará al operativo cuando se decrete el nivel máximo de riesgo de incendios forestales, patrullas de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil, guardas forestales y voluntarios de Cruz Roja y vuelos de los drones de la Policía Local. Además, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de concienciación en mupis de toda la ciudad con el lema “Ayúdanos a proteger la Devesa”. La campaña estará operativa hasta el 19 de abril.

El consistorio recuerda a la ciudadanía que está prohibido hacer fuego en el parque natural, que hay que depositar la basura en los contenedores o papeleras, que no se pueden lanzar colillas ni usar pirotecnia, que no se pueden bloquear los accesos al parque para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y que, en caso de preemergencia, se aplazan todas las quemas agrícolas.

Noticias relacionadas

Presupuesto del Servicio de Bomberos 2026

El presupuesto municipal de 2026 para el Servicio de Bomberos supera los 16 millones de euros. Entre las principales novedades de este año en el departamento, se prevé la incorporación de 9 vehículos por valor de 5,3 millones de euros. Los nuevos vehículos son tres furgonetas de salvamento con equipos de excarcelación, un vehículo de reserva de aire, dos vehículos de transporte logístico, una autobomba urbana pesada, una autobomba forestal y una autoescalera de 55 metros. Además, la Oferta de Empleo Pública de 2026 del Ayuntamiento de València incluye la creación de plazas nuevas de bomberos, que se sumarán a las previstas del año 2025 y las que están actualmente en proceso y que, en total, suman más de un centenar de nuevos efectivos.