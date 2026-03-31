Aprobada la nueva Ordenanza de Apartamentos Turísticos
Gobierno y oposición se enzarzan por última vez antes de la aprobación de los "candados" para regular el crecimiento de establecimientos hoteleros
A fuerza de aparecer en el debate plenario, la política de apartamentos turísticos tiene el guion más que marcado. Son tan previsibles unos y otros que se sabe de antemano no solo que se iba a aprobar la Ordenanza de usos Terciarios Hoteleros; sino que los argumentos a favor y en contra podían haberse escrito previamente.
Porque, tras la intervención de la Federación de Vecinos, se esperaba que el concejal Juan Giner proclamara que la normativa es "clara, rigurosa y valiente, que marca un antes y un después en el modelo de ciudad. La más restrictiva de toda España en materia de apartamentos turísticos" -argumento un millón de veces pronunciado-. "Con tres candados: el que protege el equilibrio entre residentes y capacidad turística, que blinda el uso residencial, solo un dos por ciento uso turístico y la protección del tejido económico: el 85 por ciento de la manzana no puede ser turística, además de tener que contar con el visto bueno de las comunidades de vecinos".
Y se esperaba que nada de eso colara ante la oposición. "Mentira" fue una de las afirmaciones de Papi Robles sobre las condiciones de la Ordenanza. Pintando el mapa apocalíptico tan recurrente de una ciudad sobresaturada de apartamentos turísticos. Con precios sobreelevados tanto en la compra como en el alquiler de vivienda porque no hay oferta -ironizó Borja Sanjuan que "claro, todo el mundo tiene 500.000 euros para comprar y 1.600 para alquilar-, reconvertida a estos micro hoteles baratos.
No cuela para la oposición la normativa porque, aseguraba Sanjuán, que "la regulación no cierra apartamentos en zonas saturadas, sino que sigue abriendo en los barrios que aún no lo están. Y por si fuera poco, como solo se cuentan los que tienen licencia, aporta datos de lo más curiosos: dice que en Russafa caben doscientos más aún". Lo que hizo el edil socialista fue reclamar medidas más duras: "prohibirlos, que es lo que quieren los vecinos. Prohibirlos en todos los edificios residenciales. ¿Dice usted la normativa es la más avanzada? Porque me extraña que no la considere la de Barcelona, que prohíbe los apartamentos, todos, en cinco años. Igual usted es independentista o que hay normas más restrictivas, porque en Barcelona, directamente, se prohíben".
Y Papi Robles reprochaba que, en los primeros años de mandato se tardó en aplicar al moratoria aún vigente de no poder reconvertir ninguno que aún no esté aprobado. Que tardaron "y permitieron que la cifra siguiera creciendo".
"Ahora pretenden liderar la solución"
Y tan previsibles eran estos argumentos como el que utilizó Juan Giner para cerrar: la culpa es vuestra. "Hoy escuchamos el ruido de la oposición. De aquellos que, con su irresponsabilidad, permitieron la barra libre descontrolada. Los que, enzarzados entre sí, miraron hacia otro lado. Los que permitieron apartamentos en plantas bajas, y que ahora pretenden liderar la solución. Hoy, en cambio, ponemos orden, hacemos inspecciones y contenemos el crecimiento".
Nuevas condiciones
La normativa incluye varias condiciones para poder abrir nuevos apartamentos. Filtros que deben cumplirse a la vez. Y que, según Juan Giner, "en la práctica, convierte en casi inviable la apertura de nuevos apartamentos turísticos en València".
- No puede superar el 8 por ciento de habitantes empadronados en cada barrio y distrito
- Nunca podrán superar el 2 % del parque total de viviendas de cada barrio y distrito; solo podrán ubicarse en bajos o primeras plantas en edificios de uso mixto, siempre y cuando en el mismo rellano no existan viviendas, y deberán disponer en todo caso de acceso (mediante escalera y ascensor) independiente desde la calle, separado del de los vecinos
- Solo se permite hasta el 15 por ciento de plantas baja de cualquier tipo de alojamiento turístico en parcelas con uso dominante residencial sobre el total de locales de la manzana.
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