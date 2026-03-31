Aprobada la modificación del PGOU para que las nuevas edificaciones de La Torre tengan los aparcamientos en altura

El Pleno ha aprobado, definitivamente, la modificación puntual del Plan Especial del Sector La Torre, que permitirá que los edificios que se construyan en esta pedanía del sur de la ciudad tengan los aparcamientos en altura. El objetivo de este cambio, impulsado por el equipo de gobierno y aprobado con la abstención de los grupos políticos de la oposición, es evitar el riesgo que suponen las inundaciones, a la vista de los estragos que causó la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Esta solución urbanística posibilita la realización de hasta dos plantas de aparcamiento sobre la planta baja, concretamente en las plantas primera y segunda de los edificios, e implica un incremento de dos alturas en la altura máxima establecida hasta la fecha.

Se ha aprobado una vez superado el proceso de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas y tras resolver, favorablemente, la evaluación ambiental y territorial estratégica del proyecto.

Cabe recordar que los aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª fue la opción elegida por los servicios técnicos municipales para la construcción de plazas de parking en las nuevas edificaciones, tanto del tipo TOB (torres en bloque) como TOE (torres exentas). La otra alternativa planteada por la Asociación de Promotores de València (APROVA) y descartada por el Ayuntamiento suponía la construcción de aparcamientos “en semisótano elevado 1,5 metros sobre la rasante de la calle, formando un plinto o basamento de la edificación.

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El Ayuntamiento sí que ha estimado la propuesta de ubicar la meseta de acceso al aparcamiento en altura en las áreas privadas de uso público, siempre que queden dentro de la proyección de la huella utilizada por el aparcamiento en altura. De igual manera, ante la sugerencia formulada de incrementar en una planta la solución de aparcamiento en altura, la corporación ha tomado en consideración la alegación, exclusivamente para el caso en el que se hiciera necesaria esta tercera planta para el cumplimiento del estándar de las actuales normas urbanísticas del PGOU de la ciudad de València.