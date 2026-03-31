Compromís "se apunta" la iniciativa de mejorar un jardín tras producirse varias caídas de personas mayores

Cuando se es oposición y se está en minoría con poca posibilidad de revertirla, conseguir sacar adelante una moción es una victoria política. Es por ello que, cuando esto ocurre, la paternidad de la iniciativa se destaca especialmente. Y es por ello que el grupo municipal de Compromís habla de "conseguir" que, en la última Comisión de Urbanismo, se haya aprobado "por unanimidad" una moción para llevar a cabo un cambio. En este caso, una mejora en el paisaje urbano. A partir de una moción absolutamente irrechazable y en la que el mérito de la coalición naranja es la de haber estado atento a lo que sucedía en el entorno.

Nadie podría negarse a llevar a cabo mejoras en favor de la seguridad en el Jardí dels Gremis-Periodista Mariano de Cavia, en el barrio de Sant Isidre, "tras varios accidentes sufridos por personas mayores usuarias del centro municipal". Se trata de la zona ajardinada que hay al sur del barrio, limitando con el talud que lleva a la estación de tren.

Imágenes de las lesiones sufridas por una persona mayor en el parque / GMC

La iniciativa, explica la coalición, llega "después de que el pasado mes de febrero una vecina sufriera una caída por el mal estado de los senderos del jardín". Según ha podido comprobar "el segundo partido de la ciudad", ellos, no se trata de un caso aislado, sino de una situación que se repite y que afecta especialmente a personas con movilidad reducida.

Y una vez detectado el problema, la crítica: "el gobierno no puede esperar a que ocurran accidentes para actuar. El Ayuntamiento debe garantizar espacios seguros, especialmente cuando hablamos de personas mayores que utilizan estos jardines cada día. Era necesaria una respuesta inmediata ante una situación que pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía”, aseguraba la concejala Luisa Notario.

Noticias relacionadas

Eso sí, acabar la situación de riesgo no es cuestión de unos días: "la moción aprobada contempla la elaboración de un informe técnico sobre el estado de los caminos y senderos, así como la reparación de los tramos deteriorados y la nivelación de arquetas. Estas actuaciones se incluirán dentro del proyecto de remodelación de las áreas de juego y del conjunto del jardín". Además, "la coalición valencianista ha trabajado esta propuesta de la mano del vecindario, manteniendo reuniones tanto con la dirección del centro de mayores como con la asociación vecinal de Sant Isidre para trasladarles las actuaciones previstas y recoger sus demandas".