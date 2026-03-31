Debate sobre el topónimo de València: "Que raro es escribir de una forma y pronunciar de otra, ¿no?"

La presentación de alegaciones contra la denominación del topónimo de la ciudad acogió la última parte del pleno municipal. El escrito con 27 peros del académico Abelard Saragossa, que se remitirán a la Academia Valenciana de la Llengua.

Y con ella, se reclama lo que el concejal de Cultura José Luis Moreno, considera "una oportunidad histórica de la AVL de acercarse al valenciano de la ciudad, con su pronunciación real. Es una cuestión de lengua y de respeto a la realidad. La doble denominación, con acento cerrado en valenciano, es la realidad de nuestra ciudad. Salgan a la calle y reconozcan que es así".

Por una cuestión de mayorías, la propuesta sale adelante por mucho que la oposición tratara de menos preciarlo. Maite Ibáñez, por ejemplo, desautorizó al propio redactor de las alegaciones. "Saragossa trabaja para ustedes y sus intereses. Sabíamos de antemano que su opinión era esa. Y por eso se evitó contactar con otros lingüistas de prestigio. Es la manera de querer imponer el PP su ideología. Y pretender ganar lo que no gana con expertos o con tribunales, porque el TSJ ya le dijo que no al Partido Popular".

Pere Fuset, de Compromís reprochó al PP que "ustedes actúan contra el Estatuto de Autonomía y que dice que la competencia reside en la AVL. Y en contra de la normativa municipal y de su propia memoria de partido, porque fue el PP de Rita Barberá que, en 2009, empezó a usar el topónimo València. Lo mínimo que se puede pedir es coherencia". Porque esa es otra: el equipo de gobierno reclama la doble denominación y la oposición se hace cruces. Y le preguntó Fuset a María José Catalá "¿Por qué Torrent puede tener su nombre solo en valenciano y València no?". Lógicamente, no iba a entrar Catalá en el debate y no lo hizo, sino José Luis Moreno. "Me dirá usted que escribir de una forma y pronunciar de otra es extraño". En contraste entre el acento escrito y la sílaba tónica oral.

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"València es un nombre legal, oficial y avalado. Se están exponiendo a prevaricar" auguró Pere Fuset. "Y la Academia les ha recordado de que no tienen competencia para cambiar un acento. Ustedes están creando problemas donde no hay".