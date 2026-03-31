La guerra de Irán y la película 'Torrente presidente' caldean el ambiente en el pleno municipal de València

Hay asuntos que llevan impregnados la esencia de la controversia. Sería algo muy parecido a aquel dicho que sentencia que en una reunión social o familiar no hay que hablar ni de política, ni religión, ni fútbol, porque la chispa va a prender y no precisamente para bien.

En esta ocasión ha sido el Compromís quien ha presentado una moción que ha traído consigo momentos de tensión entre los diferentes grupos municipales y es que se debatía "por la apuesta por la paz, la defensa del derecho internacional y desescalada bélica en el conflicto de Oriente Medio".

El cruce de acusaciones entre los partidos no han tardado en llegar ya que la portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, no ha dudado en increpar al concejal de Vox José Gosalbez, pero también al PP, al que espetó que "estaría bien que no huyera" y que "hubieran salido a hablar" ante una guerra "injusta" y que además, según señaló Robles, "se montan para hacer dinero".

"La derecha cobarde" a la que Robles acusaba de agachar la cabeza ante Trump y que al final "acaban pagando los valencianos" enfrentándose a una gasolina encarecida por la guerra de Irán y a una cesta de la compra cada vez más costosa para una población "a la que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes" para ello, las medidas pasarían por favorecer el acceso al bono energético y el fomento de las energías renovables.

Torrente presidente en el pleno

Sin embargo el capítulo curioso se ha producido cuando la portavoz de Compromís ha reciriminado a los ediles de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero que alegaran que este debate no tiene cabida en pleno municipal y les ha acusado de "vagos" y se ha preguntado "para qué les pagamos el sueldo".

Pero es que en los documentos oficiales en los que ambos concejales exponían el sentido desfavorable de su voto a esta moción, hacían referencia a su grupo municipal como 'Nox', nombre ficticio que utiliza el director Santiago segura en la última película de la saga de Torrente, 'Torrente presidente' para referirse precisamente a Vox. Una errata que ha desatado la guasa en el pleno municipal.

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En la sexta entrega de la saga protagonizada Santiago Segura, el inenarrable personaje de José LuisTorrente aparece como líder de un partido de extrema derecha llamado NOX. El lanzamiento del film en las salas se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes del cine español. En su primer fin de semana, el film ha rozado los 7 millones de euros de recaudación, situándose como uno de los mejores estrenos nacionales de la historia reciente.