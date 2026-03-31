La procesión del Cabanyal de la Semana Santa Marinera de València recibe a la Cofradía de Sagunt "sin problemas"

"Sin problemas". Decía uno de los miembros de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt mientras una veintena de sus miembros desfilaba en la Procesión del Pretorio. Es el particular "bolo" que hacen siempre en la Semana Santa Marinera, invitados por la Hermandad del Ecce Homo. Llevan años desfilando, de la misma manera que el colectivo del Cabanyal lo hará este Miércoles Santo, en justa correspondencia. Con sus uniformes de negro riguroso y luciendo largos cirios de fuego natural, encendido a la vez, la cofradía desfiló por las calles de València después de haber protagonizado "una semana que se ha hecho larga" después de la polémica suscitada por la no inclusión de mujeres en el colectivo. "Nosotros no decimos que no procesionen, pero que lo hagan con una cofradía propia" es el argumento que esgrimían mientras rendían la primera guardia al Ecce Homo, la primera de las dos imágenes que salía, junto con la de Jesús en la Columna.

"Mira, son los de Sagunto"

Es una de las procesiones más importantes de la Semana Santa Marinera, por su indudable poder de convocatoria. Son viejos conocidos de las calles del Cabanyal, en una procesión que reúne a colectivos semanasanteros de varias poblaciones y el desfile transcurrió con normalidad. Algún cuchicheo lo hubo: "mira, son esos, los de Sagunto" se podía escuchar. Incluso uno de los asistentes se dio la vuelta. "Boicot" comentaba. Más cámaras de lo habitual indagando por el tema. Pero la mayoría era ajeno a lo que sucede en la población de origen -donde este martes también se celebraba una concentración de protesta para reivindicar la apertura general del colectivo-, y que ha movilizado incluso al Gobierno de España, amenazando con llevar la cuestión a la justicia por discriminación e incluso pendiendo la pérdida de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Noticias relacionadas

La Dolorosa del Grao y Jesús Nazareno se encuentran frente a las Atarazanas /

La Semana Santa Marinera sigue cogiendo velocidad y simultáneamente se escuchaban tambores en las calles del resto de barrios. Como siempre ocurre, no hay más que transitar por las calles para contemplar en seguida donde hay procesión. Llegando a las Atarazanas, el Nazareno y la Dolorosa del Grao cumplían el rito, quizá ante un poco menos de gente que otras veces, de encontrarse frente al antiguo astillero, custodiado el primero de ellos por la marinería y a los sones del Himno de España.