Las reservas hoteleras rozan el 75 % en la ciudad de València en los días clave de Semana Santa

La ciudad de València se prepara para una Semana Santa 2026 con un 75 % de ocupación media de las reservas para Jueves, Viernes y Sábado Santo, lo que confirma la estabilidad del sector y la consolidación de la ciudad como uno de los destinos urbanos más atractivos del Mediterráneo. Así se desprende del sondeo realizado por la Fundación Visit València, cuyas cifras pueden incrementarse con las reservas de última hora y el buen tiempo previsto para estos días.

El Viernes Santo será el día con mayor demanda hotelera, con reservas que se acercan al 80%, y durante toda la semana la ocupación no descenderá del 60%, según el sondeo. El estudio también refleja que el efecto de la Semana Santa se ha dejado notar ya el pasado fin de semana, con reservas igualmente cercanas al 80%, lo que confirma la buena respuesta del sector turístico y la anticipación de los visitantes a unas fechas clave en la ciudad.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha mostrado su satisfacción con la evolución de las reservas hoteleras en la ciudad, que demuestran la solvencia de nuestro destino y que el sector tiene estabilidad a pesar de la coyuntura internacional. “Uno de los aspectos más positivos de la Semana Santa en València es que su efecto se alarga durante toda la semana, no solo en los días festivos principales, con una ocupación superior al 60% durante toda la semana y picos del 80% tanto en el fin de semana anterior como el Viernes y Sábado Santo”, ha explicado.

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Además, la concejala ha animado a visitantes y vecinos a descubrir las procesiones de la Semana Santa Marinera, una celebración única que llena los barrios marítimos de música y devoción. “Esta celebración, estrechamente vinculada al mar, recorre las calles y crea un ambiente lleno de historia y tradición que no se vive en ningún otro lugar. También es un buen momento para descubrir nuestros museos, los comercios locales y saborear la gastronomía valenciana, nuestros clásicos arroces, los platos de cuaresma y los dulces típicos de la Semana Santa, lo que convierte la visita a la ciudad en una experiencia cultural y culinaria completa”.