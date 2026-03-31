Estos son los mejores Dulces de Pascua de València en 2026

"Una nuez que no es lo que parece". Con esta idea, los dulces tradicionales de Pascua pueden dar pie a guiñar a la tradición a base de innovaciones. Y es lo que ha reconocido el Gremio de Panaderos y Pasteleros de València en el apartado de experimentación dentro de su concurso pascuero. Es la creación de David Esteve Pastisseria: una torta de Pascua que respeta la tradición, pero la corona con un trampantojo. Un equilibrio entre tradición e innovación, "donde el arnadí y los frutos secos dialogan con técnicas contemporáneas para sorprender desde el primer vistazo hasta el último bocado".

Es la parte creativa de un concurso que ha repartido los galardones a las creaciones tracicionales. En el que Horno Bells se ha alzado como ganador del primer premio en la categoría de “Mona de Pascua” y el Horno Miguel Martínez el de “Panquemao”. Horno Vicente García se ha hecho con el primer puesto en la categoría de “Tortas de Pasas y Nueces”.

Todo un clásico, el Horno San Antonio, de San Antonio de Benagéber, se ha alzado con el primer premio de las categorías de “Ornamentación Comercial de Pascua” y “Mona Artística”.

El 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026, que se ha celebrado durante los días 30 y 31 de marzo, ha vuelto a poner en valor la tradición y la calidad de la pastelería y panadería artesana, en una edición con el lema “Són Dies de Berenar”. Una propuesta que ha querido rendir homenaje a las costumbres más arraigadas de la Pascua y al papel fundamental que desempeñan los productos tradicionales en estas fechas.

Noticias relacionadas

Como explica Laura de Juan, secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, “esta edición demuestra que la tradición sigue más viva que nunca, gracias al compromiso de los profesionales que trabajan cada día por mantener la autenticidad de nuestros productos”. El lema de este año ha servido para reconectar con el valor social de la Pascua, entendida como un momento para compartir, disfrutar y transmitir nuestras costumbres”.