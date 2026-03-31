"¿Cómo va a ser Vivienda Protegida una promoción con piscina y zonas comunes?"
El PSOE cuestiona las modificaciones en una parcela de Nazaret, que incluyen "zonas de lujo" en viviendas protegidas, y alerta sobre la posibilidad de que se repita el modelo de "VPP fraudulentas" de Alicante
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado lo que considera "una apuesta por el modelo de las VPP fraudulentas de Alicante". Ha sido la edil Elisa Valía la que se ha manifestado de esta manera después de que el gobierno municipal haya autorizado la modificación de una promoción de 77 viviendas unifamiliares en Nazaret "para incluir piscina y zonas comunes, siguiendo el mismo modelo del escándalo de Alicante donde numerosos cargos del PP se quedaron con las viviendas y que ha provocado una investigación judicial".
Cuestiona la concejala "cómo van a mantener las condiciones de vivienda protegida, especialmente el precio. con piscina y zonas comunes. ¿Qué sentido tiene hacer vivienda protegida elementos que tienen unos costes de construcción y gastos de mantenimiento mayores? Solo si esas viviendas se venden oficialmente al precio de vivienda protegida, pero se paga una gran cantidad de dinero al margen. Es decir, esta operación solo tiene sentido si hay un precio oficial y un precio real". Y por estas razones apuntan al destinatario final de las mismas: "solo tiene sentido si se pretende hacer lo mismo que el Partido Popular hizo en Alicante, repartirse las viviendas protegidas entre familiares y amigos”.
Pistas de padel o similar
Elisa Valía ha enmarcado en este modelo de "pérdida de control público de las viviendas protegidas de Catalá" la decisión de que "el Ayuntamiento haya aprobado una serie de modificaciones en el planeamiento de Nazaret para incluir elementos de lujo en una promoción que debería atender la emergencia habitacional existente en la actualidad". Y es que, ha apuntado, "su gobierno ha aceptado la justificación de la promotora para modificar la trama urbana que estaba prevista con el fin de que se puedan incluir en la promoción de VPP esa piscina y esas zonas comunes donde instalar, por ejemplo, pistas de pádel o de otros deportes".
“Estamos preocupados porque el Partido Popular no ha recuperado ninguno de los mecanismos de control que aprobó el Botànic para blindar la vivienda protegida" ha concluido. "María José Catalá favorece la especulación inmobiliaria. Es algo que venimos denunciando y es algo que también saben bien quienes tienen como objetivo sacar el máximo beneficio económico a la construcción de viviendas, es decir, especular con las viviendas".
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