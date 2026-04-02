La Semana Santa Marinera de Valencia vive un Jueves Santo multitudinario

La llegada del Jueves Santo ha multiplicado tanto la solemnidad como la afluencia a los oficios de la Semana Santa Marinera de Valencia. Durante la tarde-noche se ha celebrado el primero de los grandes actos colectivos: la visita a los Santos Monumentos, en la que cofradías, hermandades y corporaciones han recorrido todo el distrito, pasando ante las cuatro parroquias que articulan principalmente la fiesta en los poblados marítimos.

Solemnidad multitudinaria en el Jueves Santo de València / Fernando Bustamante

La Profecía

Previamente, en Santa María del Mar, se celebró el acto de la Profecía y, a lo largo de la noche, también tendrán lugar otras procesiones especialmente solemnes ante la inminencia del día principal, el Viernes Santo.

Asimismo, numerosas personas han aprovechado la tarde para visitar las imágenes, ya expuestas al público, principalmente en plantas bajas y sedes sociales. Todas ellas, profusamente decoradas, conforman un auténtico recorrido por la iconografía de la Pasión.

Solemnidad multitudinaria en el Jueves Santo de València / Fernando Bustamante

Viernes Santo

Según la tradición, el tránsito del Jueves Santo al Viernes Santo marca el momento central de la Semana Santa y concentra los episodios más determinantes de la Pasión de Cristo. La jornada del jueves conmemora la Última Cena, donde Jesús instituye la Eucaristía y protagoniza el lavatorio de los pies, gesto que simboliza el servicio y la humildad. Sin embargo, el tono de recogimiento da paso, a medida que avanza la noche, a los acontecimientos que desencadenan el drama.

Tras la oración en el huerto de Getsemaní, se produce la traición de Judas y el prendimiento de Jesús, iniciándose así un proceso que continúa durante la madrugada con los juicios ante las autoridades religiosas y civiles. Este punto de inflexión introduce el clima de tensión y gravedad que define el Viernes Santo.

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Ya en esta jornada, la tradición cristiana recuerda el camino hacia el Calvario, la crucifixión y la muerte de Jesús, en un día marcado por la austeridad litúrgica y el profundo simbolismo